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'Yolda arabasına erkek aldı' mesajı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

İstanbul Güngören'de asılı halde bulunan Hatice Uzun'un intihar ettiği söylenmişti ancak genç kadının vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İddiaya göre; Karısının kendisini aldattığından şüphelenen Osman Uzun, kadını bir kuryeye takip ettirdi, kurye Uzun'a "Yolda arabasına şapkalı bir erkek aldı. Başörtüsünü çıkarıp peruk takarak dolaştı" diye mesaj attı. Sonrası korkunç...

'Yolda arabasına erkek aldı' mesajı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

İstanbul, Güngören'de 28 Haziran'da polise bir kadının intihar ettiği ihbarı yapıldı. Ekipler eve geldiğinde, Hatice Uzun'un cansız bedeniyle karşılaştı. 35 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi kadının eşi ve erkek kardeşi, Hatice Uzun'un kendini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiğini söyledi. Bir süre sonra Hatice Uzun'un erkek kardeşi polisi aradı. Bilal Takır, "Ablamı ben öldürdüm" dedi. İddiasına göre, ablasını, eniştesini aldattığı için öldürmüştü. Bilal Takır, tutuklandı. Ancak polis işin peşini bırakmadı.

'YOLDA ARABASINA BİR ERKEK ALDI'

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Osman Uzun'un, eşi Hatice Uzun'u, motosikletli kurye ile takip ettirdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan kuryenin ifadesine göre, Osman Uzun, "Nişanlanacağım kişi" olarak tanıtmıştı eşini. Sonra da takip ettirmişti. Kurye, kocaya, "Yolda arabasına şapkalı bir erkek aldı. Başörtüsünü çıkarıp peruk takarak dolaştı" diye mesaj atmıştı.

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Kuryenin fotoğrafları göndermesinden 4 gün sonra Hatice Uzun öldürüldü.
Kurye ile öldürülen kadının eşi gözaltına alındı. Kurye "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Osman Uzun'un sorgusu sürüyor.

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istanbul Güngören Hatice Uzun cinayet yasak aşk cinayeti

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