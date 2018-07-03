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İntihar değil vahşet çıktı! Ablasını 'aldatıyor' diye öldürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 16:35 | Son Güncelleme

İstanbul'da, kendisini astı denilen Hatice Uzun'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! İddiaya göre; Bilal Takır ablasını "Eniştemi aldatıyor" diye öldürüp, olaya intihar süsü verdi. Cinayeti itiraf eden zanlı tutuklandı

İntihar değil vahşet çıktı! Ablasını 'aldatıyor' diye öldürmüş

Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü saat 20.30 sıralarında intihar ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri evli ve iki çocuklu Hatice Uzun (34)'un cansız bedeniyle karşılaştı. Evde bulunan kadının eşi O.U. ve kardeşi Bilal Takır (28) kadının kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiğini söyledi. Binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri ceset ve dairede incelemelerde bulundu.

ALDATIYOR DİYE ÖLDÜRMÜŞ!

Olayı şüpheli bulan Güngören Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. İnceleme sürerken Bilal Takır polisi arayarak ablasını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Polise teslim olmak istediğini söyleyen Bilal Takır, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan ilk sorgusunda Bilal Takır'ın ablasını, eniştesini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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