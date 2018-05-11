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İntihar eden genç avukat, gözyaşlarıyla toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 15:51 | Son Güncelleme

AYDIN'da, içtiği ilaçlarla yaşamına son veren avukat Tuğba B.

İntihar eden genç avukat, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, içtiği ilaçlarla yaşamına son veren avukat Tuğba B. (32), gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Efeler ilçesinde yalnız yaşadığı ve 2 yıldır hukuk bürosu işlettiği öğrenilen avukat Tuğba B., dün saat 23.00 sıralarında, evine ziyarete gelen babası Mustafa B. tarafından baygın bulundu. Genç avukat, babasının durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok sayıda ilaç içtiği belirlenen Tuğba B., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Aydın Barosu avukatlarından Tuğba B.'nin ölümü nedeniyle yakınları ve meslektaşları büyük üzüntü yaşadı. Polis, Tuğba B.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.
Tuğba B.'nin cenazesi, bugün öğle vakti Bozdoğan ilçesindeki Çarşı Camii'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İntihar eden genç avukat, gözyaşlarıyla toprağa verildi

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