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İntihar eden uzman çavuş, Zonguldak'ta toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 17:27 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde tabancasıyla yaşamına son veren Jandarma Uzman Çavuş Şahin Can'ın (22) cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde törenle toprağa verildi.

İntihar eden uzman çavuş, Zonguldak'ta toprağa verildi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde tabancasıyla yaşamına son veren Jandarma Uzman Çavuş Şahin Can'ın (22) cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde törenle toprağa verildi.
Kelkit Jandarma Asayiş Komando Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Şahin Can, evinde cep telefonu ile görüntülü görüştüğü kız arkadaşıyla tartışırken tabancasıyla intihar etti. Uzman Çavuş Şahin Can'ın cenazesi, memleketi Zonguldak'a getirildi. Kozlu ilçesi Aziziye Cami'nde kılınan cenaze namazına Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Jandarma Asayiş Şube Müdürü Yarbay Fahri Semiz, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, askerler ve uzman çavuşun yakınları katıldı. Cenazede Jandarma Uzman Çavuş Şahin Can'ın annesi ve babası güçlükle ayakta durabildi. Uzman Çavuş Can'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Güney Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.
Uzman Çavuş Şahin Can'ın, eğitimini tamamladıktan sonra ilk görev yeri olan Kelkit'te 28 Ağustos 2017 tarihinde göreve başladığı öğrenildi.

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İntihar eden uzman çavuş, Zonguldak'ta toprağa verildiİntihar eden uzman çavuş, Zonguldak'ta toprağa verildiİntihar eden uzman çavuş, Zonguldak'ta toprağa verildi

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