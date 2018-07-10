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İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİ POLİSLERE  ZOR ANLAR YAŞATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 04:26 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi polis ekipleri kollarından tutarak yukarı çekmeye çalıştı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Beyoğlu'nda üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi polis ekipleri kollarından tutarak yukarı çekmeye çalıştı. Kendini bırakarak hava yastığına düşen kişi yara almadan kurtuldu.

Olay, Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında bulunan bir üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; psikolojik sorunları olduğu iddia edilen öğrenilen bir kişi, üst geçite çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ise bu sırada yere hava yastığı kurarak önlem aldı.
Üstgeçitten aşağı sarkan kişiyi polis ekipleri kollarından tutarak yukarı çekmeye çalışırken kendini bırakan kişi itfaiye ekiplerinin yerde kurduğu hava yastığına düşerek yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri, intihar girişiminde bulunan kişiyi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Görüntü Dökümü:
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-İntihar girişiminde bulunan kişi
-Polis ekiplerinin kollarından tutarak yukarı çekmeye çalışması
-İntihar girişiminde bulunan kişinin kendini bırakması
-Genel ve detaylar

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