İntihar girişiminden içki verme bahanesiyle vazgeçirdiler

Yılmaz KILIÇKAYA- Antalya-DHA) ANTALYA'da falezlerde intihar girişiminde bulunan alkollü Bahadır K. (34), polis ekiplerince içkiyle kandırılarak eyleminden vazgeçirildi. Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde falezlerdeki olay dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Falez 2 Parkta bir süre içki içen Bahadır K., çevredekilerin bakışları arasında korkulukların diğer tarafına geçerek "Yaşamak istemiyorum" diye bağırdı. Falezlerin uçuna kadar giden Bahadır K. ile konuşarak ikna etmek isteyen çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis, sağlık ekibi ve deniz polisi sevk edildi. Polis ekipleri Bahadır K'yi bulunduğu yerden inmesi ve eyleminden vazgeçmesi için uzun süre çaba harcadı. Polisin ikna çalışmasına rağmen alkol almaya devam eden Bahadır K., "Çok fazla borcum var. Yaşamak istemiyorum" diye bağırdı. 50 metre yükseklikteki falezlerin uç noktasında durmakta zorlanan Bahadır K., dengesini kaybedip denize düşme tehlikesi yaşayınca polise ve park içerisinde izleyen vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Polis ekiplerini uzun süre uğraştıran Bahadır K. içkisinin bittiğini ve yeni bir şişe istediğini söyledi. Polis ekipleri içki verme bahanesiyle yaklaştıkları Bahadır K'yi kolundan tutarak güvenli bölgeye çekti. Parkta polis ekiplerine direnen Bahadır K. daha sonra ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

