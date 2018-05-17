İNTİHAR GİRİŞİMİNİ DÜRBÜNLE İZLEDİLER

Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul DHA
Beylikdüzü'nde 15 katlı binanın 14'üncü katındaki yangın merdivenlerinde intihar girişiminde bulunan genci, polisler ikna etmeye çalışırken çevredeki bazı kişiler dürbünle izledi.
Beylikdüzü'nde adının Hayrettin olduğu öğrenilen 28 yaşındaki genç, yetkililerden kağıt toplama arabası istediği ancak talebinin kabul edilmediği gerekçesi ile intihar girişiminde bulundu. 15 katlı binanın 14'üncü katındaki yangın merdivenine tırmanan genci gören çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. 1 saatten fazla merdivenlerde duran genç, vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. Polis ekipleri tarafından ikna edilen genç, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Bu arada intihar etmek isteyen kişiyi polis ekipleri ikna etmeye çalışırken, olayı izleyenler arasındaki iki kişi dikkat çekti. Yol kenarındaki banklara oturan bir kadın ve bir erkek intihar girişimini dürbünle izledi.
Görüntü Dökümü:
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-Merdivenlerindeki adam
-Dürbünle izleyenler
-Polis ve itfaiye ekipleri
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