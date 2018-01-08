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İNTİHAR GİRİŞİMİNİ GÖREN TELEFONA SARILDI

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 15:36 | Son Güncelleme 18 dakika önce

(HABER Osman ŞİŞKO KAMERA Selçuk BAŞARTRABZON (DHA))TRABZON'da, 7 katlı bir iş merkezinin çatısına çıkan M.C., intihara kalkıştı. Polis ve itfaiye ekiplerinin önlem aldığı çevrede toplanan kalabalık cep telefonları ile olayı görüntülemeye çalıştı. Gazipaşa Mahallesi'nde, Suluhan adlı iş merkezinin çatı katına saat 1345 sıralarında çıkan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis caddeyi trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri adının M.C. olduğu öğrenilen kişinin atlama ihtimaline karşı yola şişme yatak açtı. Olay sırasında çevrede yüzlerce kişi toplandı, cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı. Bazı kişiler sosyal medya hesabından canlı yayına geçti. Polis artan kalabalığı dağılmaları yönünde uyardı, ancak kalabalığın sayısı her geçen dakika arttı. Polis bu kez kalabalığı binanın yanından uzak tutmaya çalıştı. Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu ikna etmeye çalıştığı M.C.'yi sırt üstü uzandığı sırada çatının kıyısından çekerek aldı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.C. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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