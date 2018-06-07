İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Almanya'nın Grevenbroich şehrinde yaşayan ve hemşirelik yapan 23 yaşındaki H. B., 3 Ağustos 2016’da tatil için Türkiye'ye geldi. İddialara göre; tatil sırasında polis memuru Mevlüt T. ile tanışıp arkadaş oldu.

GÖRMEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ

İkilinin arkadaşlığı tatil bittikten sonra da devam etti. Genç kız ailesinin itirazlarına rağmen ilişkisi sürdürdü ve Almanya'dan erkek arkadaşını görmek için birkaç kez Türkiye'ye geldi.

Polis memuru Mevlüt T. genç kıza evlenme teklif edince de genç çift evlilik hazırlıklarına başladı.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

İddianameye göre; genç kız İstanbul’a nikah günü almak için geldi. İkili ‘Nasılsa evleneceğiz’ diyerek cinsel birliktelik de yaşadı. Bu olayın ardından Almanya’ya ailesinin yanına dönen H.B. ile sevgilisinin arasında sorunlar yaşanmaya başladı. Aldatıldığını düşünün genç kadın psikolojik destek almaya başladı.

DEFALARCA İNTİHARA KALKIŞTI

Çaresiz bir şekilde sevgilisi Mevlüt T.’yi arayarak kendisine sahip çıkmasını aksi takdirde intihar edeceğini defalarca yazan H.B. iddialara göre, 12 Ekim 2017’de ilaç alarak intihara kalkıştı.