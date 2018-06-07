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İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 10:22 | Son Güncelleme

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen hemşire H.B., tanıştığı polis memuru Mevlüt T.'te aşık olup 'Nasılsa evleneceğiz' diye cinsel birliktelik yaşadı. Bir süre sonra sonra polis evlenmekten vazgeçince genç kız defalarca intihara kalkıştı. Sevgilisine "Suyu bol için boğazında kalmasın" mesajı atan polis intihara yönlendirme suçundan cezaya çarptırıldı

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Almanya'nın Grevenbroich şehrinde yaşayan ve hemşirelik yapan 23 yaşındaki H. B., 3 Ağustos 2016’da tatil için Türkiye'ye geldi. İddialara göre; tatil sırasında polis memuru Mevlüt T. ile tanışıp arkadaş oldu.

GÖRMEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ

İkilinin arkadaşlığı tatil bittikten sonra da devam etti. Genç kız ailesinin itirazlarına rağmen ilişkisi sürdürdü ve Almanya'dan erkek arkadaşını görmek için birkaç kez Türkiye'ye geldi.

Polis memuru Mevlüt T. genç kıza evlenme teklif edince de genç çift evlilik hazırlıklarına başladı.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

İddianameye göre; genç kız İstanbul’a nikah günü almak için geldi. İkili ‘Nasılsa evleneceğiz’ diyerek cinsel birliktelik de yaşadı. Bu olayın ardından Almanya’ya ailesinin yanına dönen H.B. ile sevgilisinin arasında sorunlar yaşanmaya başladı. Aldatıldığını düşünün genç kadın psikolojik destek almaya başladı.

DEFALARCA İNTİHARA KALKIŞTI

Çaresiz bir şekilde sevgilisi Mevlüt T.’yi arayarak kendisine sahip çıkmasını aksi takdirde intihar edeceğini defalarca yazan H.B. iddialara göre, 12 Ekim 2017’de ilaç alarak intihara kalkıştı.

'SUYU BOL İÇ BOĞAZINDA KALMASIN'

Sevgilisinin intihar edeceğine inanmayan Mevlüt T. “Suyu bol içi boğazında kalmasın, İntihar et düzelir belki. Niye ailene haber veriyorsun? Ölmek için içmedin mi? sessizce odanda öl, ilaçla ölemezsin. İntihar yolunu değiştir. Kimsenin seni bulamayacağı yerde dene” gibi mesajlar attı.

İNTİHARA YÖNLENDİRMEDEN CEZA ALDI

Kaldırıldığı hastanede midesi yıkanarak hayata döndürülen H. B., avukatı aracılığı ile Türkiye'deki adli makamlara şikayette bulundu. Yapılan soruşturmanın ardından Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı Mevlüt T.'nin intihar öncesi ve sonrasında attığı mesajları ‘intihara yönlendirme ' olarak kabul etti ve ‘Başkasını İntihara Yönlendirme, Yardım Etme, Tehdit, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçlarından 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemi ile Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

SANIK: BLÖF YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM…

Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık polis memuru Mevlüt T. ve taraf avukatları katıldı. Sanık Mevlüt T. savunmasında H.B. ile 1 buçuk yıldır arkadaşlığı olduğunu dile getirerek, “Neden burada olduğumu halen bilmiyorum. Birbirimize uymadığımızı düşündüğüm anda ayrılmak istediğimi söyledim anda bana intihar edeceğini söyledi. Ben de telaşlanarak hemen bu karardan vazgeçtim ancak sürekli her ayrılık kararında önüme intihar olayını sununca blöf yaptığını düşünerek inanmadım. En son ayrıldığımızda bana whatsapptan ‘ilaç içtim inanmıyorsan yemin ederim' dedi. Önceki durumları düşünerek umursamadım. Ertesi günde diğer suça konu mesajları çektim. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Whatsap görüşmelerini kabul ediyorum. Pişmanım ancak whatsapp konuşmaları bütünün içinden parça parça alınıp kesilmiş” dedi.

Mahkeme kararını açıklayarak, intihara yönlendirme suçundan beraat verirken diğer suçlardan 2 ay 19 günün yanı sıra 600 TL para cezasına karar verdi. (Sözcü)

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polis intihar sevgili intihar Almanya

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
polise guvenmeyeceksin
Evlilik vaadi ile kandıran bu insana bu ceza azzz. Ne de olsa bir cana mal oldu. Emsal caydırıcı ceza verilmeli...
Memlekette ne adam gibi adam, ne de kadın gibi kadın kalmadı maalesef. Bu polis olacakları, öncelikli olarak kişilik test'inden geçirmeleri gerek.
polis tuzak kurmuş ve daha o kutsal görevde öylemi yazıllar olsun
Emniyet güçlerimizin bu tür ahlakdışı haberlerle anılması yakışmıyor, acilen gereği yapılmalı
kendi kız kardeşini böyle yapsalar ne olur Polis memuru ? sen ne cevap verirsin
@sabanlikoc Bu soru çok kaliteli bir kapak olmuş. Bu sözün üzerine söz tanımam. Hala sırf polis olduğu için bu olayı mal gibi savunanlar var !!!
erkek dediğin işini bitirdiği kıza sahip çıkar . bunlar erkek değil ki . terbiyesiz adam nasıl polis olmuş hangi kriterden polis olmuş yazık bu kişi turizm bölgesinde çalıştırılmaması lazım
Bence görevden derhal atılmalı, bu polisten bu ülkeye zerre fayda gelmez
Polis kandırmış kızın kestaneyi çizmiş keşke mala vurmadan evlenmeyi iyice düşünseydi
zaten yeni polisler hep karı kız peşinde koşuyor bütün gün
Kadın Aptal olmasa Polisle aşk yaşamazdı..
İnsanlarda bu kadar saf olmasın arkadaş.
polisin Suçu ne nikahsız ahlaksız ilişkiye girmeselerdi evleneceğiz diye ilişkiye girmişmiș. komedyen bunlar lan.
VAY BEEE ADAM BİRDE RÜTBE ALSAYDI. SENİ ALLAHA HAVALE EDİYORUM VİCDANIN UMARIM SENİ ONUN GİBİ İNTAHARA SÜRÜKLER.
peki evlilik vaadi ile mala vurmuş bundan ceza almayacakmı???
polis bunu yaparsa başkası ne yapmaz.Polis her zaman devleti temsil ettiğini unutmamalıdır şimde polisler zan altında
Bu gibi zibidi polis çok facebookdq gruplarda piclık peşinde koşan ne varsa askerde var
Sen hemen üstüne atlar aşık oldum diye kendini siktirirsen şimdide böyle yerlerde sürünürsün. Ne vardı evlenmeden kendini hemen ona sundun. Eee insanların yüzünde maske vardır cicim ayları o maske düşene kadar seninkiside seksten sonra düşmüş oldu.
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