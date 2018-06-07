İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Almanya'nın Grevenbroich şehrinde yaşayan ve hemşirelik yapan 23 yaşındaki H. B., 3 Ağustos 2016’da tatil için Türkiye'ye geldi. İddialara göre; tatil sırasında polis memuru Mevlüt T. ile tanışıp arkadaş oldu.
GÖRMEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ
İkilinin arkadaşlığı tatil bittikten sonra da devam etti. Genç kız ailesinin itirazlarına rağmen ilişkisi sürdürdü ve Almanya'dan erkek arkadaşını görmek için birkaç kez Türkiye'ye geldi.
Polis memuru Mevlüt T. genç kıza evlenme teklif edince de genç çift evlilik hazırlıklarına başladı.
PSİKOLOJİSİ BOZULDU
İddianameye göre; genç kız İstanbul’a nikah günü almak için geldi. İkili ‘Nasılsa evleneceğiz’ diyerek cinsel birliktelik de yaşadı. Bu olayın ardından Almanya’ya ailesinin yanına dönen H.B. ile sevgilisinin arasında sorunlar yaşanmaya başladı. Aldatıldığını düşünün genç kadın psikolojik destek almaya başladı.
DEFALARCA İNTİHARA KALKIŞTI
Çaresiz bir şekilde sevgilisi Mevlüt T.’yi arayarak kendisine sahip çıkmasını aksi takdirde intihar edeceğini defalarca yazan H.B. iddialara göre, 12 Ekim 2017’de ilaç alarak intihara kalkıştı.
'SUYU BOL İÇ BOĞAZINDA KALMASIN'
Sevgilisinin intihar edeceğine inanmayan Mevlüt T. “Suyu bol içi boğazında kalmasın, İntihar et düzelir belki. Niye ailene haber veriyorsun? Ölmek için içmedin mi? sessizce odanda öl, ilaçla ölemezsin. İntihar yolunu değiştir. Kimsenin seni bulamayacağı yerde dene” gibi mesajlar attı.
İNTİHARA YÖNLENDİRMEDEN CEZA ALDI
Kaldırıldığı hastanede midesi yıkanarak hayata döndürülen H. B., avukatı aracılığı ile Türkiye'deki adli makamlara şikayette bulundu. Yapılan soruşturmanın ardından Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı Mevlüt T.'nin intihar öncesi ve sonrasında attığı mesajları ‘intihara yönlendirme ' olarak kabul etti ve ‘Başkasını İntihara Yönlendirme, Yardım Etme, Tehdit, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçlarından 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemi ile Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.
SANIK: BLÖF YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM…
Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık polis memuru Mevlüt T. ve taraf avukatları katıldı. Sanık Mevlüt T. savunmasında H.B. ile 1 buçuk yıldır arkadaşlığı olduğunu dile getirerek, “Neden burada olduğumu halen bilmiyorum. Birbirimize uymadığımızı düşündüğüm anda ayrılmak istediğimi söyledim anda bana intihar edeceğini söyledi. Ben de telaşlanarak hemen bu karardan vazgeçtim ancak sürekli her ayrılık kararında önüme intihar olayını sununca blöf yaptığını düşünerek inanmadım. En son ayrıldığımızda bana whatsapptan ‘ilaç içtim inanmıyorsan yemin ederim' dedi. Önceki durumları düşünerek umursamadım. Ertesi günde diğer suça konu mesajları çektim. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Whatsap görüşmelerini kabul ediyorum. Pişmanım ancak whatsapp konuşmaları bütünün içinden parça parça alınıp kesilmiş” dedi.
Mahkeme kararını açıklayarak, intihara yönlendirme suçundan beraat verirken diğer suçlardan 2 ay 19 günün yanı sıra 600 TL para cezasına karar verdi. (Sözcü)
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