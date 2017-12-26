İntikam film gibi bir sonla bitti!

Lise öğrencisi 17 yaşındaki E G., aynı okulda okuyan ve sözlüsü olan M.A. ile yaşadıkları sorunlar nedeniyle E.G.’den ayrıldı. Barışmak için her yolu deneyen M.A. sonuç alamayınca, E.G.'nin oturduğu binanın çatısına çıktı genç kızın ailesi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

ADINA SAHTE HESAP AÇTI

Bunun üzerine eski sevgilisinden ve ailesinden intikam almak isteyen M.A., sosyal medya platformu instagram üzerinden E.G. adına sahte profil düzenleyerek fotoğraflar paylaşmaya ve tüm kullanıcılara arkadaşlık isteği göndermeye başladı. Durumu fark eden genç kız, soluğu savcılıkta alarak M.A.'dan şikayetçi oldu.

Sözcü Gazetesi'nden Yalçın Bel'in haberine göre olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, M.A. hakkında, ‘Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkemede ifade veren M.A., suçlamaları kabul etmeyerek, “Ayrılmak istemedim. Onu geri kazanmak istedim. Başka bir amacım yoktu” dedi.