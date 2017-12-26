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İntikam film gibi bir sonla bitti!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 11:33 | Son Güncelleme 4 saat önce

Sözlüsü E.G. tarafından terk edilen M.A.'nın sosyal medyadan intikamı pahalıya mal oldu. İntikam için eski sevgilisinin hesaplarını 'stalk'layıp' (Sosyal medya hesaplarını kontrol etmek) onun adına sahte sosyal medya hesapları açarak fotoğraflar paylaşan 18 yaşındaki M.A. hakkında, ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İntikam film gibi bir sonla bitti!

Lise öğrencisi 17 yaşındaki E G., aynı okulda okuyan ve sözlüsü olan M.A. ile yaşadıkları sorunlar nedeniyle E.G.’den ayrıldı. Barışmak için her yolu deneyen M.A. sonuç alamayınca, E.G.'nin oturduğu binanın çatısına çıktı genç kızın ailesi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

ADINA SAHTE HESAP AÇTI

Bunun üzerine eski sevgilisinden ve ailesinden intikam almak isteyen M.A., sosyal medya platformu instagram üzerinden E.G. adına sahte profil düzenleyerek fotoğraflar paylaşmaya ve tüm kullanıcılara arkadaşlık isteği göndermeye başladı. Durumu fark eden genç kız, soluğu savcılıkta alarak M.A.'dan şikayetçi oldu.

Sözcü Gazetesi'nden Yalçın Bel'in haberine göre olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, M.A. hakkında, ‘Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkemede ifade veren M.A., suçlamaları kabul etmeyerek, “Ayrılmak istemedim. Onu geri kazanmak istedim. Başka bir amacım yoktu” dedi.

‘EVİMİ BULDU ÇATIYA ÇIKTI’

E.G. ise, “Kendisinden ayrıldıktan sonra Ankara'dan İstanbul'a taşındık. Cep telefonu kullanmadığım için bana ulaşamadı. Pendik'te oturduğum adresi öğrenince iki arkadaşıyla birlikte İstanbul'a gelerek oturduğumuz binanın çatısına çıktılar. Amaçlarının beni kaçırmak olduğunu düşünüyorum. Babam ve ağabeyim, kendilerini çatıda görünce yukarıya çıkıp müdahale ettiler. Bu sırada aralarında kavga oldu. Ardından polis geldi ama biz şikayetçi olmadık. Sonrasında benden intikam almak için benim adıma instagram'dan sahte hesap açıp fotoğraflarımı ve kimlik bilgilerimi paylaşıp, herkese arkadaşlık isteği göndermiş. Onurumla oynadı. Arkadaşlarıma ahlaksız mesajlar da gönderdi. Psikolojim bozuldu. Şikayetçiyim” dedi.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen karar duruşmasında mahkeme, sanık M.A.'yı, ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Mahkeme, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan ise M.A.'nın beraatine karar verdi.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ceza veriyorsunuz sonra ceza verilmemiş gibi serbest bırakıyorsunuz. böyle adalet olur mu?
mahkemeler kadının yanında soran olmamışki senin bu görüntülerini erkek tek başınama çekmiş her zıkkımı yap keyfine ulaş sonra sındada mahkemeye git ben mahsuumun de utanmadan da mahekmeye gidiyorlar ya kızların cok klasik hareketleri
@delikan_1981_ttaoy Allah bizleri senin gibi gerizekalılardan korusun...
Mahkeme, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan ise M.A.'nın beraatine karar verdi. bu nasıl bir karar anlaşılır gibi değil.Hem suçlu bulunuyor hem beraat veriliyor.Bu nasıl ceza? yoksa ödül mü daha beterini yapsın diye.Yazık.
akyurd internette hesap açmadan suçlu olduğunu ispatlayamazsın çünkü mahkeme sen kewndin açmışsın diye bilir açarken hesapları şu kişi açtı diye resmi görüntülü kayıt varmı oda yok ozaman tabikiside berraat verecek mahkeme
Mahremiyet diye bir şey kalmadı. İnsanlar da şeref onur kişilik maalesef bitmiş .Kısacası Maneviyat Bitmiş
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