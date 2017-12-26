İntikam film gibi bir sonla bitti!

Lise öğrencisi 17 yaşındaki E G., aynı okulda okuyan ve sözlüsü olan M.A. ile yaşadıkları sorunlar nedeniyle E.G.’den ayrıldı. Barışmak için her yolu deneyen M.A. sonuç alamayınca, E.G.'nin oturduğu binanın çatısına çıktı genç kızın ailesi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.
ADINA SAHTE HESAP AÇTI
Bunun üzerine eski sevgilisinden ve ailesinden intikam almak isteyen M.A., sosyal medya platformu instagram üzerinden E.G. adına sahte profil düzenleyerek fotoğraflar paylaşmaya ve tüm kullanıcılara arkadaşlık isteği göndermeye başladı. Durumu fark eden genç kız, soluğu savcılıkta alarak M.A.'dan şikayetçi oldu.
Sözcü Gazetesi'nden Yalçın Bel'in haberine göre olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, M.A. hakkında, ‘Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkemede ifade veren M.A., suçlamaları kabul etmeyerek, “Ayrılmak istemedim. Onu geri kazanmak istedim. Başka bir amacım yoktu” dedi.
‘EVİMİ BULDU ÇATIYA ÇIKTI’
E.G. ise, “Kendisinden ayrıldıktan sonra Ankara'dan İstanbul'a taşındık. Cep telefonu kullanmadığım için bana ulaşamadı. Pendik'te oturduğum adresi öğrenince iki arkadaşıyla birlikte İstanbul'a gelerek oturduğumuz binanın çatısına çıktılar. Amaçlarının beni kaçırmak olduğunu düşünüyorum. Babam ve ağabeyim, kendilerini çatıda görünce yukarıya çıkıp müdahale ettiler. Bu sırada aralarında kavga oldu. Ardından polis geldi ama biz şikayetçi olmadık. Sonrasında benden intikam almak için benim adıma instagram'dan sahte hesap açıp fotoğraflarımı ve kimlik bilgilerimi paylaşıp, herkese arkadaşlık isteği göndermiş. Onurumla oynadı. Arkadaşlarıma ahlaksız mesajlar da gönderdi. Psikolojim bozuldu. Şikayetçiyim” dedi.
1 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen karar duruşmasında mahkeme, sanık M.A.'yı, ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Mahkeme, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan ise M.A.'nın beraatine karar verdi.
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