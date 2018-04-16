INVEST ISTANBUL, THY ekranlarıyla her yere ulaşacak

İSTANBUL (AA) - Yenilikçi teknoloji ve yurt dışında ölçeklenebilecek inovasyon içeren girişimleri global düzeyde tanıtmak amacıyla İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından hayata geçirilen INVEST ISTANBUL projesi, Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla dünyaya tanıtılacak.

İstanbul Şehir Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2016 yılı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında desteklediği ve ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi tarafından hayata geçirilen INVEST ISTANBUL Projesi’ndeki girişimcilerin videoları, THY'nin uçak içi eğlence ekranlarında yayınlanacak.

THY'nin girişimcilerin iş fikirlerini geniş kitlelere anlatabilmelerine, potansiyel müşteri veya yatırımcılara erişmelerine olanak sağlayan bir platformu olan Invest on Board, her ay www.investonboard.com platformuna yüklenen sunumlar arasından seçilen 10 girişimci adayını, uçak içi eğlence ekranlarında THY'nin milyonlarca yolcusu ile buluşturuyor.

Nisan ve mayıs aylarında ise bu ekranlarda, yenilikçi teknoloji ve yurt dışında ölçeklenebilecek inovasyon içeren girişimleri global düzeyde tanıtarak değer yaratmak amacıyla kurulan INVEST ISTANBUL projesi kapsamındaki girişimcilerin videoları yayınlanacak.