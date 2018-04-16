INVEST ISTANBUL, THY ekranlarıyla her yere ulaşacak

İSTANBUL (AA) - Yenilikçi teknoloji ve yurt dışında ölçeklenebilecek inovasyon içeren girişimleri global düzeyde tanıtmak amacıyla İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından hayata geçirilen INVEST ISTANBUL projesi, Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla dünyaya tanıtılacak.
İstanbul Şehir Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2016 yılı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında desteklediği ve ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi tarafından hayata geçirilen INVEST ISTANBUL Projesi’ndeki girişimcilerin videoları, THY'nin uçak içi eğlence ekranlarında yayınlanacak.
THY'nin girişimcilerin iş fikirlerini geniş kitlelere anlatabilmelerine, potansiyel müşteri veya yatırımcılara erişmelerine olanak sağlayan bir platformu olan Invest on Board, her ay www.investonboard.com platformuna yüklenen sunumlar arasından seçilen 10 girişimci adayını, uçak içi eğlence ekranlarında THY'nin milyonlarca yolcusu ile buluşturuyor.
Nisan ve mayıs aylarında ise bu ekranlarda, yenilikçi teknoloji ve yurt dışında ölçeklenebilecek inovasyon içeren girişimleri global düzeyde tanıtarak değer yaratmak amacıyla kurulan INVEST ISTANBUL projesi kapsamındaki girişimcilerin videoları yayınlanacak.
INVEST ISTANBUL, geçen yıl binin üzerinde girişimci adayı arasından seçilen 20 girişimciyi Londra’da risk sermayesi grupları ve melek yatırımcılarla buluşturmuş ve büyük ilgi görmüştü. Söz konusu girişimcilere ait videolar Invest on Board platformu üzerinden THY'nin tüm yolcularına ulaşacak.
ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Önder Yılmaz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin proje ortağı olduğu INVEST ISTANBUL projesinin İTÜ Çekirdek, Incuba.city, Girişim Fabrikası, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi ve StartesHub tarafından da desteklendiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye’nin bilinirliği en yüksek marka değeri olan THY'nin Invest on Board platformunda yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. INVEST ISTANBUL ile global ağlara ve yatırımcılara ulaşarak, kendimizi çok iyi tanıtmayı hedefliyoruz. Bu sayede Türk Hava Yolları’nın
dünyanın her yerindeki yolcularına projemiz hakkında bilgi vermiş olacağız. Böylece projemizin bilinirliğini artıracak, geçtiğimiz yıl Londra’da yaptığımız Demo Day etkinliğinden sonra uluslararası bir açılım daha yapmış olacağız."
Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama
Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga
Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti
Kirpinin peşinden giden çoban keşfetti! Görenler hayran kalıyor
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık
Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!
Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum