IOM Genel Direktörü Swing, Sudan'da

HARTUM (AA) - Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, insan ticareti ve yasa dışı göçle mücadele konusunda uluslararası toplumla iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Sudan haber ajansı SUNA'ya göre, Gandur başkent Hartum'da Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing ile bir araya geldi. Göçle ilgili konuların ele alındığı görüşmede Gandur, "Sudan, insan ticareti ve yasa dışı göçü engellemek için uluslararası toplumla iş birliğine hazırdır." ifadesini kullandı.

Sudan, çoğunluğu "Afrika Boynuzu" ülkelerinden gelen pek çok yasa dışı göçmenin transit geçiş noktasında yer alıyor. Sudan Parlamentosu, 2014 yılı başında insan ticaretiyle ilgili mücadele yasasını onaylamıştı. Söz konusu yasa bu suçu işleyenlere idam ya da 5 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmesini öngörüyor.