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IOM yeni Genel Direktörü Portekiz'den Vitorino oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 18:20 | Son Güncelleme

Antonio Vitorino Uluslararası Göç Örgütünün yeni genel direktörünün belirlenmesi için yapılan seçimde oyların üçte ikisini aldı - ABD Başkanı Trump'ın aday gösterdiği İslamiyet karşıtı Isaacs'ın elenmesi bu ülkenin delegasyonunda büyük bir şok yaşanmasına neden oldu - Kaynaklar, ABD'li adayın seçimi kaybetme nedeninin İslamiyet karşıtı açıklamaları olduğunu bildirdi

CENEVRE (AA) - Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) yeni Genel Direktörü Portekiz'den Antonio Vitorino oldu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan genel direktörlük seçimlerinde, ABD'den Ken Isaacs, Kosta Rika'dan Laura Thompson ve Portekiz'den Antonio Vitorino yarıştı.

Basına kapalı yapılan oylamanın son turunda, Kosta Rikalı Thompson'a karşı oyların üçte ikisini alan Vitorino, örgütü gelecek 5 yılda yönetecek yeni Genel Direktör oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği ve İslamiyet karşıtlığıyla bilinen Isaacs'ın elenen ilk aday olması ise ABD delegasyonunda büyük bir şok yaşanmasına yol açtı.

AA muhabirine konuşan kaynaklar, ABD'li adayın seçimi kaybetme nedeninin İslamiyet karşıtı açıklamaları olduğunu bildirdi.

2008'den bu yana iki dönemdir Genel Direktörlük görevini yürüten William Lacy Swing'in yerine seçilen Vitorino'nun 1 Ekim'de göreve başlaması bekleniyor.

Kariyerinde, Portekiz Parlamentosu Avrupa İlişkileri Komitesi Başkanlığı da bulunan 61 yaşındaki Antonio Vitorino, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kurduğu hükümette Milli Savunma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yapmıştı.

1951'de kurulan BM'nin göç örgütü IOM'nin, 150'den fazla ülkede 400 civarında ofisi ve 10 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Cenevre merkezli hükümetler arası bir kuruluş olan IOM, acil durumlarda sığınmacıların yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerine yardım, göçmen sağlığı, insani ve düzenli göç seçeneklerinin desteklenmesi gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antonio Vitorino IOM Uluslararası Göç Örgütü

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