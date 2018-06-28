İpe dolanan yavru leylekler kurtarıldı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Sındırgı ilçesi Osmanlar Mahallesi'nde ipe dolanan yavru leylekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sındırgı'nın merkez Osmanlar Mahallesi'nde elektrik direği üzerinde yuvası bulunan leyleklerin yavruları iplere dolandı. Durumu fark eden vatandaşlar Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği'ne durumu bildirdi. Yuvaya çıkan itfaiye ekipleri iplere dolanan iki leylek yavrusunu kurtararak yeniden yuvaya bıraktı.

Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür ederken, bir süre sonra yavruları kurtarılan leyleklerin de yuvaya geri döndükleri gözlendi.

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