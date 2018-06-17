BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'te yaklaşık 40 yıl öncesine kadar önemli geçim kaynağı olan ipek böcekçiliği, gençlerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteklemelerine ilgi göstermesiyle yeniden canlanıyor.

Yıllar önce Bilecik'in ilçelerinde neredeyse her evde yapılan ipek böcekçiliği zamanla "yok" denecek kadar azaldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Genç Çiftçi Destekleme Programı kapsamında kaybolan bu üreticiliği yeniden canlandırmak için "besleme evi yapımı, alet ve ekipman temini, dut bahçesi tesisi hazırlama" gibi konularda verdiği hibe destekleri genç yetiştiricilerin dikkatini çekti.

İnhisar, Gölpazarı, Yenipazar ve Pazaryeri ilçelerinde evlerinde veya kiraladıkları depolarda üretim yapan gençler, satış garantisi olan ipeği üreterek gelecekleri için önemli adım attı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine, ipek böcekçiliğinin 4 bin yıl önce Çin'de başladığının ve bin 500 yıl önce Türkiye'ye getirildiğinin bilindiğini söyledi.

İpek böcekçiliği denildiği zaman akla ilk önce Bursa ve Bilecik'in geldiğini ifade eden Yoldaş, şöyle konuştu: