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İpek böcekçiliğine "genç kan" takviyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 12:10 | Son Güncelleme

Bilecik'te önemli geçim kaynağı ipek böcekçiliği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteklemelerine ilgi gösteren genç yetiştiricilerle eski canlı günlerine dönüyor - Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş: - "Bakanlığımızın desteklemeleriyle ipek böcekçiliği özellikle gençler tarafından yeniden ilgi görmeye başladı. İlimizdeki 72 yetiştirici bir sezonda 2 bin 500 kilogram üretim yapar hale geldi" - Genç üretici Okan Uygun: - "Eskiden köylerimizde çok yapılan ipek böcekçiliği zamanla unutulmuş. Gençler olarak bunu canlandırmaya çalışıyoruz"

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'te yaklaşık 40 yıl öncesine kadar önemli geçim kaynağı olan ipek böcekçiliği, gençlerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteklemelerine ilgi göstermesiyle yeniden canlanıyor.

Yıllar önce Bilecik'in ilçelerinde neredeyse her evde yapılan ipek böcekçiliği zamanla "yok" denecek kadar azaldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Genç Çiftçi Destekleme Programı kapsamında kaybolan bu üreticiliği yeniden canlandırmak için "besleme evi yapımı, alet ve ekipman temini, dut bahçesi tesisi hazırlama" gibi konularda verdiği hibe destekleri genç yetiştiricilerin dikkatini çekti.

İnhisar, Gölpazarı, Yenipazar ve Pazaryeri ilçelerinde evlerinde veya kiraladıkları depolarda üretim yapan gençler, satış garantisi olan ipeği üreterek gelecekleri için önemli adım attı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine, ipek böcekçiliğinin 4 bin yıl önce Çin'de başladığının ve bin 500 yıl önce Türkiye'ye getirildiğinin bilindiğini söyledi.

İpek böcekçiliği denildiği zaman akla ilk önce Bursa ve Bilecik'in geldiğini ifade eden Yoldaş, şöyle konuştu:

"Bu iki ilde 40 yıl öncesine kadar yoğun üretim yapılmaktaydı ama zamanla azaldı. Bakanlığımızın desteklemeleriyle ipek böcekçiliği özellikle gençler tarafından yeniden ilgi görmeye başladı. İlimizdeki 72 yetiştirici bir sezonda 2 bin 500 kilogram üretim yapar hale geldi. Daha profesyonel ve kaliteli ipek elde etmek için biz de üreticilerimize eğitim veriyoruz. Bu kapsamda Kozabirlik ile ipek böceği ve yediği bitkiyi vererek yeni bahçeler tesis ediyoruz. Bu şekliyle üreticilerimiz bunlardan son derece verimli olarak faydalanıyor."

- "Satış garantisi var"

Yoldaş; İnhisar, Gölpazarı, Yenipazar ve Pazaryeri ilçelerinde üretimin daha yoğun olduğuna işaret ederek, "Üretmiş olduğunuz ürünün kesinlikle satış noktası mevcut. Elinizde ürünün kalma durumu yok. Satış garantisi var." dedi.

Evinin çatı katında ipek böcekçiliği üretimi yapan Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı köyünden Mehmet Aktürk, 35 yıldır bu işi yaptığı söyledi.

Aktürk, "Karınca şeklinde pakette bize geliyor. Biz bunu dut yaprağı ile besliyoruz. Çarşaf serip üç gün yemesini bekleriz. 4 kez kava yatar. Bundan sonra artık gün saymaya başlarız. Odalarımız pek müsait değil. Küçücük bir şekilde geliyor en son koza şeklinde çıkıyor. Eskiden köyün tamamı yapıyordu şimdi 4 kişi kaldık. Desteklemelerle bu işi canlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Tuzaklı köyü muhtarı Mehmet Ergin de bundan 30-40 yıl öncesine kadar 350 hanelik köyün tamamının ipek böcekçiliği yaparak geçimini sağladığını belirterek, "Şimdi 4 kişi kaldı. Devlet büyük destek veriyor. Şimdi yeniden canlandı. Şu anda 103 hane var köyümüzde. Kozabirlik ipek böceğini bedava veriyor destek olarak. Biz burada büyütüyoruz, yetiştiriyoruz. Kozasını da Birlik tekrar geri alıyor. Gençlerin ilgi göstermesiyle eski günlere yeniden dönülecek gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

- "Gençler olarak bunu canlandırmaya çalışıyoruz"

Bir fabrikada çalışmasına rağmen ipek böcekçiliğine merak sardığını anlatan 28 yaşındaki Okan Uygun, "Eskiden köylerimizde çok yapılan ipek böcekçiliği zamanla unutulmuş. Gençler olarak bunu canlandırmaya çalışıyoruz. Gayet başarılı gidiyor şu anda." dedi.

Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy'de yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 33 yaşındaki Mehmet Ay da "Hayvancılığın yanında ipek böcekçiliğini yapmaya çalışıyoruz. Duyduk, ilgimizi çekti. Bir sene denedim bu ikinci senem. Gayet iyi gidiyoruz. Kozabirlik çok destekliyor. Dutlarımızı veriyorlar, eğitim imkanı sunuyorlar. Sabah yaprağımızı getiriyoruz, küçükken ufak ufak kıyıyoruz yaprakları. Hayvanları yemliyoruz günde iki kez. Bu işte dut ve bakımevin olursa gerisi kolay. Çok zahmetli bir şey değil." diye konuştu.

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Bilecik İpek böcekçiliği

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