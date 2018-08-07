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"İpek Yolu coğrafyasını bir turizm ürünü olarak pazarlamaya çalışıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 19:31 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun: - "Türkmenistan ve Çin'i de işin (Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi) içine katmak suretiyle bütün İpek Yolu coğrafyasını ticari tabirle turizm açısından bir ürün olarak da ayrıca pazarlamak için çalışma yapıyoruz" - "Türkiye kendi sınırlarından başlamak üzere Çin'e kadar olan İpek Yolu coğrafyasındaki tarihi mekanları, şahsiyetleri, daha önce meydana gelen olayları tekrar tanıtıyor"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Türkmenistan ve Çin'i Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesinin içine katmak suretiyle İpek Yolu coğrafyasını turizm açısından bir ürün olarak pazarlamak için çalıştıklarını söyledi.

Dursun, Türk Konseyi Turizmden Sorumlu Bakanlar 4. Toplantısına katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Nevzat Uyanık ile görüştü.

Ahmet Haluk Dursun, daha sonra Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezine geçerek, merkez Müdür Vekili Almagül İsina'dan merkezin faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti.

Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Astana Koordinatörlüğünü de ziyaret eden Dursun, burada TİKA Astana Koordinatörü Evren Rutbil ile görüştü ve TİKA'nın Kazakistan'daki projeleri hakkında bilgi aldı.

Türk kurumlarına ziyaretlerin ardından AA muhabirine konuşan Dursun, Orta Asya bölgesinin kültür ve tarih bakımından son derece zengin bir coğrafya olduğunu ancak bu coğrafyanın yurt dışında özellikle Avrupa'da yeterince tanınmadığını söyledi.

Dursun, Türk Konseyinin başlattığı Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesiyle eski İpek Yolu güzergahını modernize etmek istediklerini dile getirerek, "Türkmenistan ve Çin'i de işin (Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi) içine katmak suretiyle bütün İpek Yolu coğrafyasını ticari tabirle turizm açısından bir ürün olarak da ayrıca pazarlamak için çalışma yapıyoruz." dedi.

Söz konusu tur paketinin Türk cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını kaydeden Dursun, "Bir kere bir birimizi ortak coğrafya üzerinden tekrar tanımlayacağız. Türkiye kendi sınırlarından başlamak üzere Çin'e kadar olan İpek Yolu coğrafyasındaki tarihi mekanları, şahsiyetleri, daha önce meydana gelen olayları tekrar tanıtıyor." diye konuştu.

Dursun, tur paketi projesinin bütün bölge ülkeleri için başarılı olacağından umutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Yardımcısı Dursun'un, yarın Türk Konseyi Turizmden Sorumlu Bakanlar toplantısına katılması ve Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı ile görüşmesi bekleniyor.

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun

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