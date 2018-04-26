HABER

İpek Yolu Görev Gücü Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 11:46 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 8'inci İpek Yolu Görev Gücü Toplantısı Kayseri'de gerçekleştirildi - Dünya Turizm Örgütü Temsilcisi Fritz: "Bu toplantıda güncellenecek eylem planımız neticesinde, 4 yıllık bir süre içerisinde Türkiye ve diğer ülkeleri içerecek şekilde çalışmaların neticelerini görme imkanı bulacağız"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Dünya Turizm Örgütü İpek Yolu Programı üyesi 35 ülke temsilcisinin katıldığı "Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 8'inci İpek Yolu Görev Gücü Toplantısı" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir otelde düzenlenen toplantının açılışında, İpek Yolu teması çerçevesinde BMDTÖ üyesi ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin uzmanlar tarafından ülke sunumları yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ziya Taşkent, gazetecilere yaptığı açıklamada, İpek Yolu Görev Gücü toplantılarının 2010 yılından beri farklı ülkelerde düzenlendiğini söyledi.

Toplantının 2 gün süreceğini belirten Taşkent, "Tarihi İpek Yolu, Çin'den başlayıp İspanya'ya kadar uzanan hatta bugün 40 ülke üzerinden geçen tarihi bir ticaret yolu. Bugün burada 35 farklı ülkeden misafiri ağırlıyoruz. İpek Yolu üzerinde bulunan Kayseri'den Kapadokya'ya bir gezimiz de olacak." dedi.

Dünya Turizm Örgütü Temsilcisi Patrick Fritz ise birçok ülkenin Dünya Turizm Örgütü İpek Yolu Programı çalışmalarına dahil olduğunu vurguladı.

İpek Yolu çalışmalarının her alanda gelişerek devam ettiğini anlatan Fritz, "Tarihi İpek Yolu için eylem planlarımızın içeriklerini, düzenlenen toplantılarla yeniledik. Bu toplantıda güncellenecek eylem planımız neticesinde, 4 yıllık bir süre içerisinde Türkiye ve diğer ülkeleri içerecek şekilde çalışmaların neticelerini görme imkanı bulacağız." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmet Taymuş da İpek Yolu projesinin 40 ülkeyi içeren kültür ve sanat yolu olduğunu kaydetti.

Toplantıya, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü yetkililerinin yanı sıra Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Türk Konseyi yetkilileri, Dünya Turizm Örgütü İpek Yolu Programı üyesi ülkelerden uzman ve sektör temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk kez bu şarkı çalındıCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk kez bu şarkı çalındı
HDP kararını verdi: Demirtaş aday, sıfır barajHDP kararını verdi: Demirtaş aday, sıfır baraj
Akşener: Çatı aday olmam!Akşener: Çatı aday olmam!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Dünya Turizm Örgütü temsilcisi Patrick Fritz İpek Yolu Görev Gücü 8. Toplantısı Kayseri Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ziya Taşkent Tarihi İpek Yolu

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Temmuz ayında memurdan emekliye, yaşlıya kadar zam geliyor

Temmuz ayında memurdan emekliye, yaşlıya kadar zam geliyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

İlginizi Çekebilir

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'

'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Şans Topu sonuçları 25 Nisan: Büyük ikramiye 3'e bölündü!

Şans Topu sonuçları 25 Nisan: Büyük ikramiye 3'e bölündü!

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı istifa etti

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.