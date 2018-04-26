KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Dünya Turizm Örgütü İpek Yolu Programı üyesi 35 ülke temsilcisinin katıldığı "Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 8'inci İpek Yolu Görev Gücü Toplantısı" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir otelde düzenlenen toplantının açılışında, İpek Yolu teması çerçevesinde BMDTÖ üyesi ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin uzmanlar tarafından ülke sunumları yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ziya Taşkent, gazetecilere yaptığı açıklamada, İpek Yolu Görev Gücü toplantılarının 2010 yılından beri farklı ülkelerde düzenlendiğini söyledi.

Toplantının 2 gün süreceğini belirten Taşkent, "Tarihi İpek Yolu, Çin'den başlayıp İspanya'ya kadar uzanan hatta bugün 40 ülke üzerinden geçen tarihi bir ticaret yolu. Bugün burada 35 farklı ülkeden misafiri ağırlıyoruz. İpek Yolu üzerinde bulunan Kayseri'den Kapadokya'ya bir gezimiz de olacak." dedi.

Dünya Turizm Örgütü Temsilcisi Patrick Fritz ise birçok ülkenin Dünya Turizm Örgütü İpek Yolu Programı çalışmalarına dahil olduğunu vurguladı.