KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Dünya Turizm Örgütü İpek Yolu Programı üyesi 35 ülke temsilcisinin katıldığı "Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 8'inci İpek Yolu Görev Gücü Toplantısı" düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir otelde düzenlenen toplantının açılışında, İpek Yolu teması çerçevesinde BMDTÖ üyesi ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin uzmanlar tarafından ülke sunumları yapıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ziya Taşkent, gazetecilere yaptığı açıklamada, İpek Yolu Görev Gücü toplantılarının 2010 yılından beri farklı ülkelerde düzenlendiğini söyledi.
Toplantının 2 gün süreceğini belirten Taşkent, "Tarihi İpek Yolu, Çin'den başlayıp İspanya'ya kadar uzanan hatta bugün 40 ülke üzerinden geçen tarihi bir ticaret yolu. Bugün burada 35 farklı ülkeden misafiri ağırlıyoruz. İpek Yolu üzerinde bulunan Kayseri'den Kapadokya'ya bir gezimiz de olacak." dedi.
Dünya Turizm Örgütü Temsilcisi Patrick Fritz ise birçok ülkenin Dünya Turizm Örgütü İpek Yolu Programı çalışmalarına dahil olduğunu vurguladı.
İpek Yolu çalışmalarının her alanda gelişerek devam ettiğini anlatan Fritz, "Tarihi İpek Yolu için eylem planlarımızın içeriklerini, düzenlenen toplantılarla yeniledik. Bu toplantıda güncellenecek eylem planımız neticesinde, 4 yıllık bir süre içerisinde Türkiye ve diğer ülkeleri içerecek şekilde çalışmaların neticelerini görme imkanı bulacağız." ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmet Taymuş da İpek Yolu projesinin 40 ülkeyi içeren kültür ve sanat yolu olduğunu kaydetti.
Toplantıya, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü yetkililerinin yanı sıra Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Türk Konseyi yetkilileri, Dünya Turizm Örgütü İpek Yolu Programı üyesi ülkelerden uzman ve sektör temsilcileri katıldı.
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