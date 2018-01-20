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"İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller" projesi

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 17:06 | Son Güncelleme 17 dakika önce

- Kayseri'de, proje kapsamında tekvando eğitimi almış 690 sporcuya mont ve iaşe yardımı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller" projesi kapsamında tekvando eğitimi verilen 690 başarılı sporcu ödüllendirildi.

Saffet Arslan Spor Salonu'nda düzenlenen program, sporcuların tekvandonun 11 yasasını okumasıyla başladı.

Projenin sorumlusu A Milli Takım Tekvando Antrenörü Hasan Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeye 4 yıl önce başladıklarını söyledi.

Sporla tanışmak isteyen ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle spora başlayamayan gençler için yola çıktıklarını belirten Keleş, "Bugün burada sporcularımıza çeşitli yardımlar yapacağız. Gençlerimiz başarılı sporcular. Bu sporcular Avrupa, olimpiyatlar ve dünya şampiyonalarında bizleri temsil edecekler. Tekvando konusunda Kayseri'nin uzun yıllar sorunu kalmadı. Hepsi siyah kuşak sahibi. Bugün burada başarılı olan 690 sporcumuza iaşe ve mont yardımı yapıldı." dedi.

Proje kapsamında Emniyetspor Kulübü Başkanı Saffet Arslan ise bu proje ile vatana millete yararlı, ahlaklı sporcuların yetiştirilerek yarınlara hazırlandığını ve yardımlaşma kültürünü bu sayede artırmış olduklarını kaydetti.

(AA)

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