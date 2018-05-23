İpekten Kur'an-ı Kerim 2 yılda tamamlandı

Afganistanlı kaligrafi sanatçıları, 2 yıldır üzerinde çalıştıkları, sayfalarında ipek kullanılan Kuran-ı Kerim hazırladı.
Ayetlerin ipek sayfalar üzerine yazıldığı Kuran'ı Kerim için 305 metre ipek kumaş kullanılırken, 39 kaligrafi sanatçısı görev aldı.
Yapımında lapis, bronz ve altından yararlanılan Kuran-ı Kerim'in kapağı da keçi derisi malzemeyle kaplandı.
Ağırlığı 8,6 kilogramı bulan Kur'an-ı Kerim 690 sayfadan oluşuyor.
Dünyada çok az bulunan ipek Kur'an-ı Kerim'in iç kesiminde 15. ve 16. yüzyıla ait desenler kullanılırken, ipek Kuran-ı Kerim ile İslam ve hat sanatının yaygınlaştırılması hedefleniyor.
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