İpekten Kur'an-ı Kerim 2 yılda tamamlandı

Afganistanlı kaligrafi sanatçıları, 2 yıldır üzerinde çalıştıkları, sayfalarında ipek kullanılan Kuran-ı Kerim hazırladı.

Ayetlerin ipek sayfalar üzerine yazıldığı Kuran'ı Kerim için 305 metre ipek kumaş kullanılırken, 39 kaligrafi sanatçısı görev aldı.

Yapımında lapis, bronz ve altından yararlanılan Kuran-ı Kerim'in kapağı da keçi derisi malzemeyle kaplandı.

Ağırlığı 8,6 kilogramı bulan Kur'an-ı Kerim 690 sayfadan oluşuyor.

Dünyada çok az bulunan ipek Kur'an-ı Kerim'in iç kesiminde 15. ve 16. yüzyıla ait desenler kullanılırken, ipek Kuran-ı Kerim ile İslam ve hat sanatının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

