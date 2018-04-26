İpekyolu belediyesinden çok amaçlı park

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından kent merkezinde yapacağı çok amaçlı parkın barındırdığı özellikler ile her yaş grubuna hitap etme özelliğini taşıyor.

İpekyolu Belediyesi park hamlelerini dev bir proje ile taçlandırıyor. Hafıziye Mahallesi Kazım Karabekir Bulvarı Gölbaşı Sokak’ta eski araştırma hastanesi mevkiinde kurulacak “Kentpark”, barındırdığı özellikler ile her yaş grubuna çok amaçlı olarak hitap etme özelliğini taşıyor. Toplam 8200 metrekarelik bir alana kurulacak parkta, çocuk oyun alanları, engelsiz çocuk oyun grupları, bisiklet ve koşu yolu, çok amaçlı spor sahaları, futbol, basketbol, voleybol, kay kay pisti, kafeterya, kitap okuma odası, satranç odası, bay-bayan mescit, çocuk bakım ve emzirme odası, bay-bayan ve engelli tuvaletleri, modern aydınlatma armatürleri, yöresel ürün satış büfeleri, geniş ve çeşitli bitki örtüsü içeren yeşil alan, muhtelif donatılar, oturma grupları, masa tenisi)gibi nitelik ve nicelik olarak çok zengin özellikler bulunuyor. Projesi tamamlanan parkın ön hazırlık çalışmaları başlamış olup, önümüzdeki günlerde yapılacak temel atma töreninin ardından Eylül 2018’de hizmete açılması planlanıyor.



