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"İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 23:16 | Son Güncelleme

"İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni"

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödülleri sahiplerini buldu.

Uluslararası Türksoy'la İpekyolu Dergisi ve İpekyolu Stratejik Araştırmalar Derneği'nin birlikte düzenlediği ödül töreni Wow Otelde düzenlendi.

Törende konuşan İpekyolu Dergisi imtiyaz sahibi ve İpekyolu Stratejik Araştırmalar Derneği Başkanı Seyfullah Türksoy, her yıl olduğu gibi bu yılki törenle de sağlam gönül köprüleri kurduklarını söyledi.

Ödüle layık görülen her ismin titizlikle belirlendiğine dikkati çeken Türksoy, ''İş dünyası, kültür-sanat, siyaset, yerel yönetimler, akademi, Türk Dünyası gibi farklı kategorilerde belirlenen başarılı isimler, 14 yıldır İpekyolu çatısı altında güzel bir dostluk ve işbirliği tablosu sergiliyor. Ülkemizin birlik ve beraberliğe büyük ihtiyaç duyduğu bir ortamda, bu tür etkinliklerin çok faydalı olduğu inancındayım.'' dedi.

Gecede, 23 ayrı kategoride ödül verilirken, 15 Temmuz'un en genç gazisi ve Milli Güreşçi İsmet Eker'e ''Cesaret Ödülü'', Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı'ya ''Yılın Sanatçısı'', TBMM İdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu'ya ''Türk Dünyası Hizmet Ödülü'', Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'na ''Yılın Belediye Başkanı'' Star Gazetesi köşe yazarı Sevil Nuriyeva'ya ''Yılın Siyasi Analisti'', Akit Gazetesi köşe yazarı Mehmet Koçak'a ''Yılın Köşe Yazarı'' ödülü takdim edildi.

Eski Bakanlardan Egemen Bağış'ın da katıldığı ödül töreni, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Romanya, Bosna-Hersek, Gürcistan, Hollanda, Almanya başta olmak üzere pek çok ülkedeki başarılı isimleri buluşturdu.

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İpekyolu Stratejik Araştırmalar Derneği Seyfullah Türksoy Uluslararası Türksoy'la İpekyolu Dergisi

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