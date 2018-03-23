İpekyolu’nda ‘Down Sendromu Günü’ etkinliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi, 21 Mart Down Sendromu Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi.

Engelsiz Yaşam Akademisinde eğitim gören down sendromlular tarafından hazırlanan etkinlik renkli anlara sahne oldu. Sıra gecesi, palyaço gösterisi, Çiçek Abbas tiyatro gösterisi ve Mephisto Tiyatro Cafe Grubunun Sakar ve Korkar tiyatro gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’ün de katılımıyla yapılan etkinlikte, sıra gecesi konsepti ile türküler söylenirken, yapılan çiğköfte ise davetlilere ikram edildi.