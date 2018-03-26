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İpekyolu’nda kaldırım çalışmaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 12:13 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi Belediyesince uluslararası İpekyolu üzerindeki 1’inci şeritte yol çalışmalarının sona ermesinin ardından kaldırım çalışmaları başlandı.1’ini ve 2’nci cadde ile ara bağlantı noktalarındaki kaldırım çalışmalarının bitmesinin ardından, uluslararası İpekyolu’nda çalışmalar başladı.

Şırnak’ın Silopi Belediyesince uluslararası İpekyolu üzerindeki 1’inci şeritte yol çalışmalarının sona ermesinin ardından kaldırım çalışmaları başlandı.
1’ini ve 2’nci cadde ile ara bağlantı noktalarındaki kaldırım çalışmalarının bitmesinin ardından, uluslararası İpekyolu’nda çalışmalar başladı. İlçe merkezindeki 4 yol mevkisinden başlanarak, ilçe girişindeki BOTAŞ’a kadar devam edecek kaldırım çalışmaları ile şehrin görünümü değişecek. Belediye ekiplerinin şu ana kadar 4 yol mevkisinden başlayarak, İpekyolu üzerindeki 4’üncü cadde bağlantı noktasına kadar kaldırım taşlarını döşedi.
Daha önceleri İpekyolu’nda, yurt dışına yük taşıma araçlarının geçişlerinden dolayı, kalabalık olmasının yanı sıra, yaya geçitlerine yer verilmiyordu. İçişleri Bakanlığınca Silopi Belediyesinde görevlendirme yapıldıktan sonra, faaliyete geçirilen çevre yolunun ardından, yapılan proje kapsamında İpekyolu’nda yaya geçişlerine önem gösterilerek yer verildi. Kaldırım çalışmaları kapsamında yayaların daha rahat yürüyeceği bir alan yapıldığı belirtildi. Silopi Belediyesince BOTAŞ’tan başlanarak, 4 yol mevkisine kadar yapılan İpekyolu’nun 1’inci şeridinin bitmesinin ardından kaldırım yapımına başlandı.

İpekyolu’nda kaldırım çalışmaları başladı

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İpekyolu’nda kaldırım çalışmaları başladı

İpekyolu’nda kaldırım çalışmaları başladı
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İpekyolu’nda kaldırım çalışmaları başladı

İpekyolu’nda kaldırım çalışmaları başladı
3 / 6

İpekyolu’nda kaldırım çalışmaları başladı

İpekyolu’nda kaldırım çalışmaları başladı
4 / 6

İpekyolu’nda kaldırım çalışmaları başladı

İpekyolu’nda kaldırım çalışmaları başladı
5 / 6

İpekyolu’nda kaldırım çalışmaları başladı

İpekyolu’nda kaldırım çalışmaları başladı
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İpekyolu’nda kaldırım çalışmaları başladı

İpekyolu’nda kaldırım çalışmaları başladı
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