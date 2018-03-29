İpekyolu’nda ’Kütüphane Haftası’ kütüphane açılışıyla kutlandı

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından 54. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla 11’inci Zenginleştirilmiş Kütüphanenin (Z-Kütüphane) açılışı yapıldı. Okullarda eğitime katkı sağlamak amacıyla başlattığı çalışmalara her gün bir yenisini ekleyen İpekyolu Belediyesi, 54. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla 4 adet Z-Kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Bugün açılışı gerçekleştirilen 4 adet Z-Kütüphanenin açılışı ile birlikte yıl içinde 11 adet kütüphane öğrencilerin hizmetine sunuldu. Z-Kütüphanenin 11’incisini Erek TOKİ İlkokulu öğrencilerinin hizmetine sunan İpekyolu Belediyesi, bu yıl içinde 20 adet Z-Kütüphaneyi okullara kazandırmayı hedefliyor. Açılış öncesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Açılışta bir açıklamada bulunan Öztürk, 4 adet kütüphaneyi bir araya getirerek 11’inci kütüphaneyi bu hafta açacaklarını belirterek, “Kütüphane Haftası dolayısıyla İpekyolu Kaymakamlığı ve belediyesi olarak 11’inci kütüphanemizin ve tüm kütüphanelerimizin açılışını bugüne denk getirdik. Daha önce hep birlikte 6 kütüphanemizi açtık, aslında bu 7’inci kütüphanemizin açılışı ama diğer 4 kütüphaneyi de bir araya getirerek 11’inci kütüphaneyi bu hafta açmış olacağız” dedi.

“Bu yılki hedefimiz 20 adet Z-Kütüphane”

Bu yıl toplamda 20 adet Z-Kütüphaneyi okullara kazandıracaklarını ifade eden Öztürk, “2017 yılında belediye olarak 11 kütüphaneyi, 10 okulumuza, bir tanesini de Sürekli Eğitim Merkezine halk kütüphanesi olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 2018 yılında da kütüphane açılışımız devam edecektir. Hedefimiz bu sayıyı 11’den, 20’ye çıkarmak olacaktır. Bununla ilgili çalışmaları başlattık. 2018 yılının sonunda 20 adet kütüphaneyi okullarımıza kazandırmış olacağız. Bu süreç içerisinde çok güzel şeyler yaşadık. Daha önce hiçbir okulumuzda Z-Kütüphane yoktu. Bu kütüphaneler gençlerimizin içeri gripte çıkmayacağı alanlardır" dedi.

“11 kütüphaneye, 11 bin adet kitap”

Açılışını gerçekleştirdikleri 11 adet Z-Kütüphane ile birlikte okullara 11 bin adet kitap da kazandırdıklarını sözlerine ekleyen Öztürk, “İpekyolu Belediyesi olarak 11 tane kütüphaneyi kurarken, aynı zamanda 11 bin adet kitabı kütüphanelerimize kazandırdık. Bu kitaplar çok güncel kitaplar, çocuklarımızın okudukları zaman kendilerini geliştirecekleri kitaplardır. Çocuklarımızın hep kitapla buluşacağı, güzel yetişeceği okullarımız ve imkanlarımız olsun diliyorum. Bu kütüphanenin de hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Açılış programı, öğrencilerin kestiği kurdele kesiminin ardından sona erdi. Okuldaki açılışa İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’ün yanı sıra, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.