İpekyolu’nda yapı denetimleri sürüyor

Van merkez İpekyolu Belediyesi ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan inşaatlar, metruk yapılar ve bunlara ilişkin olarak insan sağlığını ve çevreyi korumaya yönelik çalışmalarını arttırdı.
İpekyolu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar çerçevesinde, şehrin en merkezi ve yoğun yerleri olan Maraş, Sıhke, 2 Nisan, Cumhuriyet caddeleri ile Hafıziye, Bahçıvan, Cumhuriyet, Vali Mithat Bey, Halil Ağa, Cevdet Paşa mahallelerinde iş güvenliği-sağlığı, kaçak yapılar, metruk yapılar denetimi-kontrolü, saha fizibilite çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Belediye ekipleri, daha güvenli, daha güzel ve daha yaşanılabilir bir çevre hedefi doğrultusundaki çalışmaları bundan sonra da aralıksız devam edecek.
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