İpekyolu’nda yol yapım çalışması

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, beraberinde birim amirleriyle Gövelek ve Arıtoprak mahallelerini ziyaret ederek, burada yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

İpekyolu Belediyesi, kışın ara vermediği hizmetlerine yaz aylarının gelmesiyle ivme kazandırarak, kırsal mahallelere adeta çıkarma yaptı. Kaymakam Öztürk ve beraberindekiler, ilk olarak Gövelek Mahallesi’nde belediye tarafından yaptırılan Z Kütüphane’nin içinde bulunduğu Türkan-Tevfik Sarıgül İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Cemil Öztürk, burada okul yöneticileri ve çocuklarla sohbet ederek, hediyeler verdi.

Daha sonra kilit taşı yol çalışmalarının bulunduğu alana geçen Öztürk, yaz dönemi çalışmalarının ilk kilit taşını yerleştirerek başlattı. Başkan Vekili Öztürk, daha sonra mahalle muhtarı ve vatandaşlarla da bir araya gelerek ihtiyaç ve talepler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra merkeze 46 kilometre uzaklıktaki Arıtoprak Mahallesi’ne geçen Başkan Vekili Cemil Öztürk, burada da ilk olarak Arıtoprak İlkokulunu ziyaret etti. Burada da yetkililer ve öğrencilerle sohbet edip hediyeler veren Cemil Öztürk, daha sonra beraberindeki heyetle kilit taşı yol çalışmalarının sürdürüldüğü alana giderek bilgi aldı.

Çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi gören ve hastane ulaşımında zorluk yaşanmaması için evinin önüne kadar yol yapılan bir vatandaşın evine ‘geçmiş olsun’ ziyaretine giden Öztürk, belediye hizmetlerinin insan odaklı olması gerekliliğine inandıklarını söyledi. Plan ve projeler yapılırken, vatandaşlara azami fayda sağlamayı ön planda tutan sosyal bir belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayan Öztürk, ayrıca talep üzerine hasta vatandaşa tekerlekli sandalye tahsisi için talimat verdi.

Kırsal mahallelerde yapılan çalışmaların ilk aşamasında bugün ziyaret edilen Gövelek ve Arıtoprak’ın yanı sıra; Yukarı Gölalan, Yalınağaç, Çalımlı, Bakraçlı olmak üzere toplam 6 mahallede çalışmalara start verildi. Bu çerçevede başlatılan kilit taşı yol çalışmalarında, ilk olarak yapılacak zemin iyileştirme sonrasında bordür ve oluklandırma, son olarak da kilit taşı serilerek 30 kırsal mahallede vatandaşın kullanımına sunulacak.

İpekyolu Belediyesinin vatandaşların hayat standardını yükseltmek ve kolaylaştırmak adına yer, zaman ve uzaklık tanımaksızın yaptığı çalışmaların bundan sonra da aralıksız devam edeceği belirtildi.