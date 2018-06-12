İpsala Devlet Hastanesi açılış töreni

EDİRNE (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, "İnsanlarımızın Türkiye'de sağlık açısından geleceğe dönük kaygısı bulunmuyor, bu başarılı çalışmaların sonucudur. AK Parti hükümetleri için iftihar kaynağıdır." dedi.

Şentop, İpsala'da yapımı tamamlanan İpsala Devlet Hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de sağlık alanında yapılan reformlardan, yüzde 90'ın üzerinde vatandaşın memnun olduğunu, sağlık alanının, hükümetin yaptığı en büyük hizmet alanlarından biri olduğunu söyledi.

2002 yılı öncesinde sağlık alanında birçok sıkıntılar yaşandığını ifade eden Şentop, o tarihten itibaren sağlık alanında birçok değişiklikler yapıldığını vurguladı.

Sağlıkta verilen hizmetlerin kalitesinin arttığını ifade eden Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yerli ilaç üretmeye başladık. Önemli ölçüde ilaç sektöründe yerli firmaların etkinliğini arttırdık. Yine akılcı ilaç kullanımına karşı tedbirler alındı. Geçtiğimiz hafta yapılan bir araştırmada insanlarımıza sorulmuş, 'sağlık açısından gelecek kaygınız var mı?' diye, yüzde 90 oranında olmadığı söylenmiş. Bu, şu demek, insanlarımızın Türkiye’de sağlık açısından geleceğe dönük kaygısı bulunmuyor, bu başarılı çalışmaların sonucudur. AK Parti hükümetleri için iftihar kaynağıdır. Ayrıca dünyada sağlık açısından ilk 3 ülke arasındayız. Türkiye'de sağlık hizmetlerini hem yaygın hale getirdik, hem de vatandaşlarımıza ucuz sunduk. Ayrıca ülkemizde büyük şehir hastaneleri çalışmaları devam ediyor. Eskiden tedavi için büyük İllere gidilirdi, artık ilçelerde de aynı hizmeti vermeye başladık."

İpsala Kaymakam Vekili Süleyman Bakan ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman da hastanenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından İpsala Devlet Hastanesinin açılışı yapıldı. Şentop, hastanede yatan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Daha sonra Şentop ve beraberindekiler, AK Parti ilçe Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı.

