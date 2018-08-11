HABER

Irak Başbakanı İbadi, Ankara'ya geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 20:44 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı İbadi, Ankara'ya geliyor

ANKARA (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Salı günü Türkiye'ye gelecek.

Alınan bilgiye göre, Irak Başbakanı İbadi, Salı günü Ankara'yı ziyaret ederek, ikili ilişkilere ilişkin görüşmeler gerçekleştirecek.

İbadi'nin, Türkiye'nin ardından İran'ın başkenti Tahran'a geçmesi bekleniyor.

PARTNERYok böyle yetenek! Tüm dünya onu konuşuyorYok böyle yetenek! Tüm dünya onu konuşuyor
İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!
GÜNCELLEME - Adana'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralıGÜNCELLEME - Adana'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara İbadi ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'ye Diyarbakır'da şok!

HDP'ye Diyarbakır'da şok!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Türkiye'den 16 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti!

Türkiye'den 16 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.