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Irak Başbakanı İbadi Japonya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 21:15 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı İbadi Japonya'da

TOKYO (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "Güçlü bir kararlılıkla teröre karşı mücadele verdik. Şimdi ülkeyi daha güvenli hale getirmeye ve mükemmel bir kalkınma düzeyine geçiyoruz." dedi.

Japonya'da resmi temaslarda bulunan İbadi'nin başkent Tokyo'da, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile katıldıkları konferansta, Irak'taki sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi ve kamu güvenliğinin iyileştirilmesi konuları ele alındı.

Ülkesindeki savaş sonrasında her yaştan Iraklı kadın ve erkeğin artık barış ve refah için el ele verdiğini belirten İbadi, "Güçlü bir kararlılıkla teröre karşı mücadele verdik. Şimdi ülkeyi daha güvenli hale getirmeye ve mükemmel bir kalkınma düzeyine geçiyoruz." dedi.

İbadi, "Japonya'nın sermaye gücünden ve teknolojilerinden faydalanarak, istihdam oluşturmak ve ekonomimizi geliştirmek yönündeki hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Başbakanı Abe de konferansta ülkesinin, Irak'ta yerel yetkililere ülke geneline yayılmış çok sayıda silahı toplamaya yardımcı olmak için çalışma grubu kuracağını, mesleki eğitim sağlayacağını ve yerel halkın yanı sıra eski savaşçılar için iş imkanı oluşturacağını belirtti.

Irak'taki sulama sistemleri, su rezervi ve kanalizasyon sitemi projeleri için 35 milyar yen (yaklaşık 328 milyon dolar) kredi sağlanacağını kaydeden Abe, Japonya'nın Irak'a desteğinin süreceği sözünü verdi.

Japonya ve Irak hükümetlerinin ev sahipliğinde, 30 ülkeden yetkililerin ve uluslararası kuruluşların katıldığı konferansta Abe, "Kamu güvenliğini iyileştirmek için kalkınma şart. Güvenliği ve kalkınmayı bütünleştiren yeni bir yaklaşımla Irak hükümetinin çabalarına yönelik uluslararası destek teklif ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konferansın, Irak'ta bazı sivillerin elindeki silahları ortadan kaldırmak için sistem kurarak ülkenin yeniden inşasına yardımcı olmayı amaçladığını belirten Japon yetkililer, hedefin, istihdam oluşturmak, mesleki eğitim sağlamak ve halkı olağan yaşantısına dönmeye motive etmek olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Haydar el-İbadi Şinzo Abe

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