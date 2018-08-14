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Irak Başbakanı İbadi: "Sınır güvenliği konusunda hemfikiriz. Hiçbir örgütün Irak topraklarında yuvalanmasını istemeyiz ve buna karşıyız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı İbadi: "Sınır güvenliği konusunda hemfikiriz. Hiçbir örgütün Irak topraklarında yuvalanmasını istemeyiz ve buna karşıyız."


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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi' ortak basın toplantısı Recep Tayyip Erdoğan

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