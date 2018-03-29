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Irak Cumhurbaşkanı tartışmalı bütçeyi onaylamadan Resmi Gazete'ye gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 16:17 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı tartışmalı bütçeyi onaylamadan Resmi Gazete'ye gönderdi

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, tartışmalı 2018 bütçesini onaylamadan, yayınlanması için Resmi Gazete'ye gönderdi.

Irak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Nasir el-Ani, başkent Bağdat'taki Es-Selam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ani, "Cumhurbaşkanı Masum, ülkenin ve halkın yüksek çıkarını gözeterek ve meclisin bütçeyi yeniden oylaması için toplanamadığından dolayı geciken bütçeyi onaylamadan yayınlanması için Resmi Gazete'ye gönderdi." dedi.

Genel Sekreter Ani, söz konusu bütçede 31 maddenin yasal olarak tartışmalı olduğunu tespit ettiklerini ancak, meclisin bunları yeniden gözden geçirmek istemediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Dairesi Başkanı Munif Şammari de yeni bütçede yasal anlamda tartışmaya açık maddelerin bulunduğunu vurgulayarak, "Bu bütçede vatandaşlara hiçbir atanma hakkı yok. Bütçe vatandaşlar için adeta yasaklar bütçesidir." diye konuştu.

Şammari, tartışmalı bütçede ayrıca vatandaşa 14 maddede vergilerin yüklendiğini de sözlerine ekledi.

Irak 2018 bütçesinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ayrılan bütçe geçmiş yıllardan farklı olarak yüzde 17'den yüzde 12'ye düşürülmüştü. Yaklaşık 88 milyar dolarlık bütçe, Kürt milletvekillerinin boykotuna rağmen meclisten geçerek, Cumhurbaşkanlığına gönderilmişti.

Bütçede yaklaşık 10 milyar dolar açık bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum

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