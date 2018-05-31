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Irak Cumhurbaşkanından seçim oylarının iptaline ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 04:31 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanından seçim oylarının iptaline ilişkin açıklama

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Irak meclisinin, genel seçim sonuçlarının bir kısmının iptal edilmesi yönündeki kararının, anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "Irak Meclisinin iki gün önce, seçim sonuçlarının bir kısmının iptal edilip, bir kısmının ise elle sayılması yönünde verdiği kararın, anayasaya ve yasalara aykırı olduğu kanaatindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Irak devlet televizyonu "Irakıyye"nin haberine göre Cumhurbaşkanı Masum, meclisin seçim sonuçlarının bir kısmının iptal edilmesine ilişkin çıkardığı karar kapsamında Irak Federal Mahkemesinden bir açıklama yapmasını istedi.

Irak Meclisi, önceki gün oy çokluğuyla 12 Mayıs tarihinde yapılan genel seçimlerdeki yurt dışı oyların tamamının iptal edilmesi ve ülke içerisindeki oyların ise yüzde 10'unun da elle sayılması yönünde bir karar almıştı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu ise bugün yaptığı açıklamada, yurt dışı dahil olmak üzere ülke genelindeki bin 21 sandıktaki oyların tamamen iptal ettiğini duyurmuştu.

Ülkedeki siyasi partiler de Irak Cumhurbaşkanı Masum gibi, meclisin oyları iptal etme yetkisinin olmadığını belirterek, söz konusu karara tepki gösteriyor.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Riyad Bedran, dün yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına olası bir müdahalenin ülkeyi iç çatışmaya sürükleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Mukteda es-Sadr'ın öncülüğündeki "Sairun Koalisyonu" 54 sandalye elde ederek birinci olmuştu. Sadr'ı, Haşdi Şabi Komutanlarından Hadi Amıri liderliğindeki Fetih Koalisyonu 47, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin Zafer Koalisyonu ise 42 sandalye ile takip etmişti.

Ülkede yeni bir hükümet kurulması için hem Bağdat hem de Erbil'de siyasi partiler arasında görüşme trafiği devam ediyor, ancak henüz hükümetin kurulması için siyasi partiler arasında bir anlaşmaya varılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Fuat Masum ırak Irak Cumhurbaşkanı

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