Irak Cumhurbaşkanı'ndan Ürdün Kralına taziye telgrafı

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Ürdün'de meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Kral 2. Abdullah'a başsağlığı dileğinde bulundu.
Masum, El-Belka ilinin Fıhays ilçesinde düzenlenen saldırı nedeniyle Kral 2. Abdullah'a gönderdiği taziye telgrafında, söz konusu saldırıda can kaybı yaşanmasından üzüntü duyduklarını ifade etti.
"Ürdün'ün güvenlik ve istikrarını hedef alan teröristlerin bu saldırısını kınıyoruz." diyen Masum, bölge ülkelerinin terörle mücadelede iş birliğini artırmasının gerekliliğine vurgu yaptı.
Cuma günü, Amman'ın 10 kilometre batısında yer alan ve idari olarak Belka iline bağlı Fıhays'ta ilçesindeki Jandarma Komutanlığına ait bir araçta patlama meydana gelmiş, olayda 1 emniyet mensubu hayatını kaybederken 6'sı yaralanmıştı.
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