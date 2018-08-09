Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'a yaptırımları reddetti

BAĞDAT (AA) – Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları reddettiğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Ahmet Mahcub, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak, herhangi bir ülkeye uygulanan ve tüm katmanlarıyla halkına zarar veren her türlü ambargoyu reddediyor. Krizlerde yanımızda duran komşu ülke İran'ın onurlu tavrını da unutmayız." ifadelerini kullandı.

Herhangi bir ülkeye verilen zararın tüm bölgenin güvenlik ve istikrarına olumsuz şekilde yayılacağını kaydeden Mahcub, şunları kaydetti:

"İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'a terörle mücadelesindeki yardımını takdir ediyoruz. Uluslararası toplumu, ABD'yi söz konusu yaptırım kararından vazgeçirmeye çağırıyoruz. Bunun, komşu olduğu için Irak ve tüm bölgeye ekonomik ve sosyal anlamdaki olumsuz etkilerinin büyük yansımaları olacak. "

Irak'ta Mukteda es-Sadr da konuyla ilgili açıklamasında, "ABD, kararından vazgeçmezse de biz halklara zarar verilmesine karşı eli bağlı kalmayız." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara uymalarının zor olacağını söylemişti.