Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi:

BAĞDAT (AA) - Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, Irak ve Türkiye arasındaki dostluk ve koordinasyonun bölge barışı ve istikrarı adına önemli olduğunu söyledi.

Irak Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ganimi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul etti.

- Ortak sınır güvenliği ve sınır kapıları konuşuldu

Görüşmede ortak sınır güvenliği, ticari ilişkiler ve sınır kapılarının durumuyla iki ülke arasında tüm alanlardaki koordinasyon ele alındı.

Açıklamada Ganimi'nin, "Irak ve Türkiye arasındaki görüşmelerin devam etmesi önemlidir. Bu dostluk ve koordinasyonun sürmesi, bölgenin barış ve istikrarı için önem arz ediyor." ifadelerine yer verildi.

(AA)