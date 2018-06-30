Irak güçleri Suriye sınırında denetimi sağladı

BAĞDAT (AA) - Irak sınır koruma güçlerinin Suriye sınırının tamamında denetimi sağladığı bildirildi.

Irak sınır koruma güçleri komutanı Korgeneral Hamid el-Huseyni, sınır hattında gerçekleştirdiği denetlemede, birliklerinin 600 kilometreden uzun Irak-Suriye sınırının tamamında denetimi sağladığını belirtti.

Hüseyni, sınır tarafından Irak topraklarına herhangi bir sızmanın gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ 2014-2016 yılları arasında Musul'dan Enbar'a kadar olan sınır hattını elinde bulunduruyordu.

