Irak güçleri Suriye sınırında denetimi sağladı

BAĞDAT (AA) - Irak sınır koruma güçlerinin Suriye sınırının tamamında denetimi sağladığı bildirildi.
Irak sınır koruma güçleri komutanı Korgeneral Hamid el-Huseyni, sınır hattında gerçekleştirdiği denetlemede, birliklerinin 600 kilometreden uzun Irak-Suriye sınırının tamamında denetimi sağladığını belirtti.
Hüseyni, sınır tarafından Irak topraklarına herhangi bir sızmanın gerçekleşmeyeceğini ifade etti.
Terör örgütü DEAŞ 2014-2016 yılları arasında Musul'dan Enbar'a kadar olan sınır hattını elinde bulunduruyordu.
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