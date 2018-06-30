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Irak güçleri Suriye sınırında denetimi sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 17:04 | Son Güncelleme

Irak güçleri Suriye sınırında denetimi sağladı

BAĞDAT (AA) - Irak sınır koruma güçlerinin Suriye sınırının tamamında denetimi sağladığı bildirildi.

Irak sınır koruma güçleri komutanı Korgeneral Hamid el-Huseyni, sınır hattında gerçekleştirdiği denetlemede, birliklerinin 600 kilometreden uzun Irak-Suriye sınırının tamamında denetimi sağladığını belirtti.

Hüseyni, sınır tarafından Irak topraklarına herhangi bir sızmanın gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ 2014-2016 yılları arasında Musul'dan Enbar'a kadar olan sınır hattını elinde bulunduruyordu.

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Anahtar Kelimeler:
DAEŞ denetim Irak-Suriye sınırı

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