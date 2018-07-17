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Irak güçlerinin, göstericilere karşı müdahalesi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 15:11 | Son Güncelleme

Irak güçlerinin, göstericilere karşı müdahalesi sürüyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Basra kentinde, güvenlik güçlerinin petrol sahası önünde toplanan göstericilere yönelik sert müdahalede bulunduğu bildirildi.

Basra yerel kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kamu hizmetlerindeki olumsuz durum, işsizlik, yolsuzluk ve elektrik kesintisi nedeniyle sokağa dökülen bir grup vatandaş, kentin batısındaki Zubeyr bölgesindeki petrol sahasının önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

Yoğun güvenlik önlemleri alan Irak ordu güçleri havaya ateş açarak göstericileri olay yerinden uzaklaştırdı. İtalyanların işlettiği Zubeyr petrol sahasından günlük 450 bin varıl petrol üretiliyor.

Irak'ın güney kentlerinde ordu güçleri ile Şii milis gruplara bağlı kişilerin onlarca göstericiyi tutuklayarak bilinmeyen yerlere götürdüğü iddia ediliyor. Asker ve sivil giyimli silahlı kişilerin, güneydeki göstericileri sokaklardan alarak götürdüğü fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

- İran elektriği kesti, gösteriler alevlendi

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab el-Muderris, 6 Temmuz'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, biriken borçlar sebebiyle İran'ın, Irak'a bin megavatlık elektrik akışını durdurmasıyla Meysan, Zikar ve Basra illerinde elektrik kesintilerinin süresinin daha da uzadığını ifade etmişti.

İran yönetimi her fırsatta Bağdat'a en yakın duran ülkenin kendisi olduğunu dillendirse de borçları sebebiyle Irak'ın elektriğini keserek ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra’yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bıraktı. Bu durum da hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Basra, Zikar, Meysan ve Musenna gibi kentlerde elektriksiz kalan halkın isyan etmesine neden oldu.

Elektrik kesintisinden iki gün sonra, 8 Temmuz'da, ülkenin tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük kısmını tedarik eden Basra vilayetinde gösteriler patlak verdi. Ancak emniyet güçlerinin göstericilerin üzerine ateş açmasıyla geçici bir süreliğine bastırıldı. Basra halkı o gün, vilayette faaliyet gösteren petrol şirketlerinin önünde toplanarak, burada yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini ve iş fırsatı oluşturulmasını talep etti.

Gösteriler yer yer devam ederken, 13 Temmuz'da İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, kendi ülkesinde yaşanan elektrik ve su sorununa ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Pakistan, Afganistan ve Irak gibi komşu ülkelere enerji sevkiyatını durdurduklarını söyledi.

Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintisiyle daha da tırmandı. Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa bir süre sonra, 14 Temmuz'da gösteriler başkent Bağdat'a sıçradı.

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Basra gösteri

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