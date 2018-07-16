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Irak hükümetine "göstericilerin taleplerini dikkate alın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 10:49 | Son Güncelleme

Irak hükümetine "göstericilerin taleplerini dikkate alın" çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta 50'den fazla yerel örgütü bünyesinde bulunduran insan hakları koalisyonu, hükümete ülkenin güneyindeki göstericilerin taleplerini görmezden gelmeme uyarısında bulundu.

İnsan hakları aktivistleri ve gazetecilerden oluşan "Irak Anayasasının 38. Maddesi" isimli koalisyonun üyesi Muhammed es-Selami, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Yönetimi ve kentlerdeki yerel idareleri göstericilerin taleplerini görmezden gelmeyi sürdürmemeleri ve barışçıl göstericilere karşı güç kullanmamaları konusunda uyarıyoruz." dedi.

Protestocuların taleplerinin acilen dikkate alınması ve yolsuzluk yapan yetkililerden hesap sorulması çağrısında bulunan Selami, aksi takdirde gerilimi tırmandıracak adımlar atacaklarını vurguladı.

Güney illerindeki gösterileri desteklediklerini belirten Selami, eylemcilere, kamu ve özel kuruluşlara saldırmama, silah taşımama ve gösterilerin barışçıl niteliğini koruma çağrısı yaptı.

Selami ayrıca, hükümetin internete erişim yasağı uygulamasını, "ifade ve basın özgürlüğünün ihlali" olarak değerlendirdi.

"Irak Anayasasının 38. Maddesi" koalisyonu, yolsuzlukların ortaya çıkarılması için çaba sarf eden medya kuruluşlarını ve ifade özgürlüğünü savunmak için haziran ayında kurulmuştu.

Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra'da, 8 Temmuz'da başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef ve son olarak başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

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göstericiler ırak Irak Anayasasının 38. Maddesi

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