BAĞDAT (AA) - Irak'ta 50'den fazla yerel örgütü bünyesinde bulunduran insan hakları koalisyonu, hükümete ülkenin güneyindeki göstericilerin taleplerini görmezden gelmeme uyarısında bulundu.

İnsan hakları aktivistleri ve gazetecilerden oluşan "Irak Anayasasının 38. Maddesi" isimli koalisyonun üyesi Muhammed es-Selami, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Yönetimi ve kentlerdeki yerel idareleri göstericilerin taleplerini görmezden gelmeyi sürdürmemeleri ve barışçıl göstericilere karşı güç kullanmamaları konusunda uyarıyoruz." dedi.

Protestocuların taleplerinin acilen dikkate alınması ve yolsuzluk yapan yetkililerden hesap sorulması çağrısında bulunan Selami, aksi takdirde gerilimi tırmandıracak adımlar atacaklarını vurguladı.

Güney illerindeki gösterileri desteklediklerini belirten Selami, eylemcilere, kamu ve özel kuruluşlara saldırmama, silah taşımama ve gösterilerin barışçıl niteliğini koruma çağrısı yaptı.

Selami ayrıca, hükümetin internete erişim yasağı uygulamasını, "ifade ve basın özgürlüğünün ihlali" olarak değerlendirdi.