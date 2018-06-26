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Irak hükümetinin DEAŞ'la sınavı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

Son günlerde insan kaçırma eylemleriyle gündeme gelen DEAŞ, Bağdat yönetiminin başını ağrıtmaya devam ediyor

BAĞDAT (AA) - HAYDAR HADİ - Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta son günlerde gerçekleştirdiği insan kaçırma eylemleriyle yeniden Bağdat yönetiminin başını ağrıtmaya başladı.

Başbakan Haydar el-İbadi'nin geçen aralık ayında DEAŞ'ın ülkedeki 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurduğu Irak'ta, hükümet ve güvenlik güçleri şimdi de örgütün sivil ve askerlere yönelik kaçırma eylemlerine karşı yeni bir sınav veriyor.

Son olarak Kerkük-Bağdat kara yolunda ordu ve Haşdi Şabi mensubu 6 kişiyi kaçıran DEAŞ, bu kişilerin serbest bırakılması için cezaevlerinde tutulan örgütün kadın militanlarının serbest bırakılmasını istiyor.

Kaçırılan kişilerin aileleri ve yakınlarının bu konuda hükümete yaptıkları çağrılar devam ederken, özellikle sosyal medyada hızla yayılan bu çağrılar ülke gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Ülkenin güneyindeki Şii kenti Kerbela ile batısındaki Sünni kenti Enbar asıllı oldukları belirtilen söz konusu kişilerin görüntülerini yayınlayan DEAŞ, Irak cezaevlerinde tutulan örgütün kadın militanlarının serbest bırakılması karşılığında bu kişileri bırakacağını duyurdu.

Yerel medyada, kaçırılanların serbest bırakıldığına yönelik iddialar yer alsa da Irak Savunma Bakanlığı bu iddiaları yalanlayarak "kaçırılanların henüz serbest bırakılmadığı" bilgisini paylaştı.

- "Hükümetle pazarlık" iddiası

DEAŞ'ın, cezaevlerinde bulunan bazı militanlarının serbest bırakması için hükümetle pazarlığa girdiği de iddialar arasında.

Başbakan İbadi başkanlığında dün toplanan Milli Güvenlik Konseyi'nde bu konunun gündeme geldiği ve örgütle yapılacak pazarlığın ele alındığı öne sürülüyor.

Irak Savunma Bakanlığı da DEAŞ saldırıları ve kaçırma eylemlerinin gözle görülür biçimde arttığını belirterek "Kerkük-Bağdat kara yolu üzerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve çevredeki örgüt mevzilerine yönelik kara ve havadan operasyonlar düzenlendiğini" duyurdu.

Onlarca köy ve kasabanın bulunduğu Kerkük-Bağdat kara yolu üzerinde örgütün bu tür eylemlerini artırması dikkati çekiyor.

Son günlerde özellikle Kerkük'ün güneyi ile ülkenin doğusundaki Diyala kentinin kuzeyinde düzenlediği saldırılarla gündeme gelen DAEŞ'ın, söz konusu bölgelerde yeniden varlık göstermeye başladığı belirtiliyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu. Ancak bazı bölgelerde hala DEAŞ'a bağlı bazı uyuyan hücreler olduğu biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak insan kaçırma

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