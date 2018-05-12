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Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 20:30 | Son Güncelleme

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki patlamada 3 kişi hayatını kaybettiği belirtildi. Irak'ta bugün aynı bölgede 6 güvenlik mensubu daha mayın patlaması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Irak'ta bugün genel seçimler patlamaların gölgesinde gerçekleşti. Gündüz saatlerinde mayın patlaması sonucu 6 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti. Akşam saatlerinde Kerkük kentinin güneyinde bir patlama daha meydana geldi. Patlamada 3 kişinin daha öldüğü belirtildi.

Genel seçimlere ise katılımın düşük kaldığı belirtildi. Seçimlerde oy verme işlemi saat 18.00'da sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Kerkük patlama Irak seçim

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