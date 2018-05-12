Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Irak'ta bugün genel seçimler patlamaların gölgesinde gerçekleşti. Gündüz saatlerinde mayın patlaması sonucu 6 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti. Akşam saatlerinde Kerkük kentinin güneyinde bir patlama daha meydana geldi. Patlamada 3 kişinin daha öldüğü belirtildi.
Genel seçimlere ise katılımın düşük kaldığı belirtildi. Seçimlerde oy verme işlemi saat 18.00'da sona erdi.
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