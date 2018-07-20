HABER

Irak, İran'dan alamadığı elektrik yardımını Kuveyt'ten alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 15:44 | Son Güncelleme

Irak, İran'dan alamadığı elektrik yardımını Kuveyt'ten alacak

BAĞDAT (AA) - Irak, elektrik istasyonlarını çalıştırıp halka hizmet sunması için İran'dan alamadığı yardımı Kuveyt'ten alacak.

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab el-Müderris, yaptığı yazılı açıklamada, Kuveyt Kralı Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah'ın verdiği talimat doğrultusunda, Kuveyt Petrol Bakanlığı'nın Irak Elektrik Bakanlığı'na çalışmayan ve çalışmakta olan elektrik istasyonlarının hizmet vermesi için benzin katkısı sunacak.

Iraklı bir heyetin, Suudi Arabistan'a giderek yardım alacağı ifade edilse de, bilinmeyen nedenlerden dolayı bu ziyaretin gerçekleşmediği öğrenildi. - Irak'ta patlak veren gösteriler

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Muderris, 6 Temmuz'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, biriken borçlar sebebiyle İran'ın, Irak'a bin megavatlık elektrik akışını durdurmasıyla Meysan, Zikar ve Basra illerinde elektrik kesintilerinin süresinin daha da uzadığını ifade etmişti.

İran yönetimi, her fırsatta Bağdat'a en yakın duran ülkenin kendisi olduğunu dillendirse de borçları sebebiyle Irak'ın elektriğini keserek ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra’yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bıraktı. Bu durum da hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Basra, Zikar, Meysan ve Musenna gibi kentlerde elektriksiz kalan halkın isyan etmesine neden oldu.

Elektrik kesintisinden iki gün sonra, 8 Temmuz'da, ülkenin tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük kısmını tedarik eden Basra vilayetinde gösteriler patlak verdi. Ancak gösteriler, emniyet güçlerinin protestocuların üzerine ateş açmasıyla geçici bir süreliğine bastırıldı. Basra halkı o gün, vilayette faaliyet gösteren petrol şirketlerinin önünde toplanarak, burada yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini ve iş fırsatı oluşturulmasını talep etti.

Gösteriler yer yer devam ederken, 13 Temmuz'da İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, kendi ülkesinde yaşanan elektrik ve su sorununa ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Pakistan, Afganistan ve Irak gibi komşu ülkelere enerji sevkiyatını durdurduklarını söylemişti.

Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintisiyle daha da tırmandı. Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa bir süre sonra, 14 Temmuz'da gösteriler başkent Bağdat'a sıçradı.

PARTNERDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilirDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilir
Yalova’da 193 bin TL'lik tuvalet törenle açıldıYalova’da 193 bin TL'lik tuvalet törenle açıldı
Uruguay'dan gelen 20 bin hayvan yüklü gemi Samsun'u kokuttuUruguay'dan gelen 20 bin hayvan yüklü gemi Samsun'u kokuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Kuveyt

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

İlginizi Çekebilir

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklaması

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'de depremden sonra ortaya çıktı! Savrun Çayı'nda çamur kaynamaya başladı!

Osmaniye'de depremden sonra ortaya çıktı! Savrun Çayı'nda çamur kaynamaya başladı!

Son dakika! Eski Milletvekili Akın Özdemir hayatını kaybetti

Son dakika! Eski Milletvekili Akın Özdemir hayatını kaybetti

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

AK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiası

AK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiası

Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var

Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.