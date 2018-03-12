Irak Keldani Kilisesi'nde yas

BAĞDAT (AA) - Irak Keldani Patriği Luis Rafael Sako, Bağdat'ta düzenlenen saldırı sonucu 4 Hristiyanın hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkedeki tüm kiliselerde bir günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Irak Keldani Kilisesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Sako'nun, 3'ü aynı aileden olmak üzere 4 Hristiyan'ın saldırı sonucu ölümünden dolayı Bağdat'taki tüm kiliselerde pazartesi gününü yas ilan ettiğini kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Luis Rafael Sako, söz konusu yasın Iraklıların hedef alınmasına karşı duruşlarının bir göstergesi olduğunu belirterek, kiliselerinin cemaatine çağrıda bulundu.

Sako, "Evlatlarımızdan yaslarını, çalışma ortamlarında göğüslerine siyah kurdela bağlayarak belli etmelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Irak İçişleri Bakanlığından saldırgan canilerin derhal bulunması ve acilen cezalandırılmalarını da isteyen Luis Rafael Sako, Irak vatandaşının kanının boşa akmadığının bilinmesi gerektiğini de vurguladı.

- Sırtını dayayacak bir güçleri yok

Hristiyan Vakfı Divan Üyesi Martine Hurmuz ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hristiyan, Ezidi ya da Sabii'lerin öldürülmesinin kolay olduğunu söyleyerek, ülkedeki bu oluşumların sırtını dayayacak bir gücün olmadığına dikkati çekti.