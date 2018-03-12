Irak Keldani Kilisesi'nde yas

BAĞDAT (AA) - Irak Keldani Patriği Luis Rafael Sako, Bağdat'ta düzenlenen saldırı sonucu 4 Hristiyanın hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkedeki tüm kiliselerde bir günlük yas ilan edildiğini açıkladı.
Irak Keldani Kilisesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Sako'nun, 3'ü aynı aileden olmak üzere 4 Hristiyan'ın saldırı sonucu ölümünden dolayı Bağdat'taki tüm kiliselerde pazartesi gününü yas ilan ettiğini kaydetti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Luis Rafael Sako, söz konusu yasın Iraklıların hedef alınmasına karşı duruşlarının bir göstergesi olduğunu belirterek, kiliselerinin cemaatine çağrıda bulundu.
Sako, "Evlatlarımızdan yaslarını, çalışma ortamlarında göğüslerine siyah kurdela bağlayarak belli etmelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.
Irak İçişleri Bakanlığından saldırgan canilerin derhal bulunması ve acilen cezalandırılmalarını da isteyen Luis Rafael Sako, Irak vatandaşının kanının boşa akmadığının bilinmesi gerektiğini de vurguladı.
- Sırtını dayayacak bir güçleri yok
Hristiyan Vakfı Divan Üyesi Martine Hurmuz ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hristiyan, Ezidi ya da Sabii'lerin öldürülmesinin kolay olduğunu söyleyerek, ülkedeki bu oluşumların sırtını dayayacak bir gücün olmadığına dikkati çekti.
Hurmuz, kilisenin, Iraklıların öldürülmesine "Yeter artık" diyerek sesini yükseltmek istediğini dile getirdi.
- Hristiyan halk himaye istiyor
Martine Hurmuz, Irak'ta Hristiyan varlığının devamını istediklerini belirterek, "Ancak bu zor denklem karşılığında, Hristiyan halkımız ayrıca himaye de istiyor. Bu da devletin yapacağı bir iştir." ifadelerini kullandı.
Geçen ay sonlarında Bağdat'ın doğusunda yaşanan 2 ayrı olayda 3'ü aynı aileden olmak üzere 4 Hristiyan uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Irak'ın ABD tarafından Mart 2003'te işgaliyle birlikte, aralarında Hristiyanların da bulunduğu tüm etnik ve dini gruplara karşı silahlı saldırılarda artış yaşanmıştı.
Siyasiler ve din adamlarına göre, Irak'taki Hristiyanların sayısına dair resmi bir istatistik olmamakla birlikte, Saddam rejimi döneminde 1 milyon 800 bin olan Hristiyan nüfusunun, şimdilerde 300 ile 500 bin arasında olduğu ifade ediliyor.
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