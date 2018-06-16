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Irak Komünist Partisi'nden Sairun'dan çekilme sinyali

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 14:54 | Son Güncelleme

Irak Komünist Partisi'nden Sairun'dan çekilme sinyali

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Mukteda es-Sadr'ın desteklediği seçimin birincisi Siarun koalisyonunda yer alan Irak Komünist Partisi, Sadr'ın İran'ın desteklediği Haşdi Şabi gruplarının bulunduğu Fetih koalisyonuyla ittifak kurmasından rahatsız olmaları nedeniyle söz konusu koalisyondan çekilme sinyali verdi.

Irak Komünist Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sairun, reform ve değişim projemizin temellerini benimsemezse muhalefete çekilmeyi değerlendireceğiz ve rolü ne kadar büyük olursa olsun hiçbir ittifakın esiri olmayacağız." denildi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Irak Komünist Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Cihad Celil, "Irak Komünist Partisi, Sairun'dan çekilme ya da kalma kararına sahiptir. Bu karar, Sairun'un yolsuzlukla mücadele, hizipçiliği bitirme, eşit vatandaşlık ve sosyal adalet devletinin inşa edilmesi ilkelerine bağlı kalıp kalmamasına bağlı." ifadelerini kullandı.

Sadr'ın Sairun koalisyonu, seçim öncesi Irak Komünist Partisi ile ittifak kurmuştu. Söz konusu koalisyonda Irak Komünist Partisi 2 milletvekili kazandı.

Irak'ta genel seçimlerin galibi Sadr 12 Haziran'da, Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih koalisyonu ile mecliste en büyük grubu kurmak için ittifak oluşturduklarını duyurmuştu.

Sadr, ikamet ettiği Necef'in Hannana bölgesindeki evinde Haşdi Şabi komutanlarından ve Fetih koalisyonu lideri Hadi el-Amiri ile görüşmüştü.

Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında, Sadr, desteklediği ve seçimde birinci çıkan Sairun koalisyonu olarak mecliste en büyük grubu oluşturmak için Fetih ile ittifak oluşturduklarını söyledi. Sadr, bunu "Fetih ile oluşturduğumuz ittifak ulusal uzlaşı çerçevesindedir." ifadesiyle açıklamıştı.

Daha önce Şii dini liderlerden Ammar el-Hekim'in Ulusal Hikmet ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi'nin Vataniyye Koalisyonu ile ittifak yaptıklarını hatırlatan Sadr, bu ittifakın sürdüğünü de söylemişti.

Böylece Sadr'ın, Hekim ve Allavi'nin yanı sıra Amiri ile de anlaşarak ittifak şemsiyesini genişlettiği yorumları yapılmaya başlandı. Sadr'ın ittifak kurması koalisyonda yer alan Komünist Partisi ile diğer laik ve liberal çevrelerin tepkisine neden oldu. Bazı Iraklı sivil aktivistler ve Komünist Partisi'ne yakın çevreler sosyal medyada Sadr ve Haşdi Şabi ittifakını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek, kampanya başlattı.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Sadr'a bağlı Sairun koalisyonu 329 sandalyeli mecliste 54 sandalye elde ederek, seçimin birincisi olmuştu.

Fetih koalisyonu ise 47 sandalyeyle ikinciliği kazanmıştı. Başbakan Haydar el-İbadi'nin koalisyonu da 43 sandalye kazanarak seçimin üçüncüsü olmuştu.

Sadr'ın daha önce ittifak sağladığı Allavi koalisyonu yeni mecliste 21, Hekim koalisyonu de 20 sandalyeye sahip oldu.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Sadr

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