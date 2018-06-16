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Irak kuzeyi Kandil bölgesine dün yapılan hava harekatında teröristlerce sığınak, silah mevzisi, mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 09:54 | Son Güncelleme

Irak kuzeyi Kandil bölgesine dün yapılan hava harekatında teröristlerce sığınak, silah mevzisi, mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi


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