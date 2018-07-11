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Irak kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütüne ait 28 hedef imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 08:53 | Son Güncelleme

Irak kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütüne ait 28 hedef imha edildi


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