Irak Meclis Başkanı Cuburi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

BAĞDAT (AA) - Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Cuburi, yayımladığı tebrik mesajında, “Ekselansları Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkını, seçimdeki zaferinden dolayı en içten duygularımla kutluyorum. Bunu ayrıca ilişkilerin derinliğini vurgulamak için fırsat biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cuburi, Irak ile Türkiye arasındaki ilişkileri iki dost halkın çıkarları doğrultusunda geliştirmek istediklerini kaydetti.

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve yardımcılarından Usame en-Nuceyfi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamıştı.

