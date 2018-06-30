Irak Meclis Başkanı Cuburi'den İHH'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve beraberindeki heyeti, İHH Genel Merkezi'nde, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ile vakfın yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Selim el-Cuburi'ye, ziyaretinde, İHH'nın Irak'taki çalışmaları hakkında bilgi verildi. El-Cuburi, Irak'ta yaptığı insani yardım ve insani diplomasi çalışmalarının ülkesi için çok değerli olduğunu belirterek, İHH'ya teşekkür etti.

El-Cuburi'ye ziyaret sonunda Mescid'i Aksa maketi ve ayet yazılı tablo hediye edildi.

