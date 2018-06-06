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Irak Meclisi'nden oyların yeniden elle sayılması kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 19:16 | Son Güncelleme

Irak Meclisi'nden oyların yeniden elle sayılması kararı

BAĞDAT (AA) - Irak Meclisi, 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılmasına karar verdi.

Meclis kaynaklarından alınan bilgiye göre bugün yapılan oturumda oy çokluğuyla "ülke genelinde seçim sandıklarının yeniden açılarak elle sayım yapılması" kararı alındı.

Meclis oturumunda ayrıca Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin görevlerinin dondurulması ve yerlerine 9 yargıcın atanması kararı verildi.
Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi başkanlığında düzenlenen 329 sandalyeli meclisteki oturuma 172 milletvekili katıldı.

- ITC Başkanı Salihi'den kutlama mesajı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, meclis oturumunda alınan karar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamasında, alınan karardan dolayı Türkmenleri kutladı.

Irak'ın başta Kerkük ve diğer kuzey bölgeleri olmak üzere elektronik cihazlar kullanılarak yapılan oy verme işlemleri sırasında hile yapıldığı iddia ediliyor.

Kerkük’te Türkmenler, oylarının Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi’ne (KYB) kaydırıldığını ifade ediyor.

Buradaki Türkmenler, 25 gündür kent merkezinde seçimlere şaibe karıştığı ve oylarının çalındığı gerekçesiyle gösteriler düzenliyor. Türkmenlerin başını çektiği bu gösterilere Araplar da destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak seçim

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