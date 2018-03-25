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Irak Ordu Sözcüsü Tümgeneral Resul: "Sincar'da PKK'nın çekildiği bölgelerde güçlerimiz konuşlandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 23:56 | Son Güncelleme

Irak Ordu Sözcüsü Tümgeneral Resul: "Sincar'da PKK'nın çekildiği bölgelerde güçlerimiz konuşlandı"

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