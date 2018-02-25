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Irak ordusundan DEAŞ mağarasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 23:20 | Son Güncelleme

Irak ordusunun Musul kenti kırsalında terör örgütü DEAŞ militanlarının saklandığı bir mağarayı vurması sonucu 30 terörist öldü

MUSUL (AA) - Irak ordusunun Musul kenti kırsalında terör örgütü DEAŞ militanlarının saklandığı bir mağarayı vurması sonucu 30 teröristin öldüğü bildirildi.

Orduya bağlı 20. Bölük Komutanı Abbas Abdulmunim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordunun Musul'un batı kesimindeki Beac kasabasında istihbarat bilgilerine dayanarak yaklaşık 30 teröristin barınak olarak kullandığı bir mağara tespit ettiğini belirtti.

Mağaranın elektrik, su ve ulaşım araçları ile donatıldığına dikkati çeken Abdulmunim, ordu güçlerinin mağarayı bombalayarak yıktığını kaydetti.

Olayda mağarada bulunan tüm teröristlerin öldüğünü aktaran Abdulmunim, "Bombardıman sırasında mağara içinde de birkaç patlama gerçekleşti. Bu da içeride cephanelik, patlayıcı madde ve akaryakıt bulunduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Irak güçlerinin tüm şehirleri terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmasının ardından buralardan kaçan bazı teröristlerin çöl bölgesinde saklandığı kaydediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak Musul

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